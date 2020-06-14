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14.06.2020 09:26
Проект: В регионах

В Чувашии финансирование АПК возросло на полмиллиарда

Текст: Сергей Кирсанов
Уровень субсидий в сельском хозяйстве Чувашии увеличился на 500 миллионов рублей. Об этом во время выступления в Госсовете по итогам работы регионального правительства в 2019 году заявил врио главы республики Олег Николаев.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

По его словам, в минувшем году на поддержку приоритетных направлений развития агропромышленного комплекса было выделено 2,8 миллиарда рублей, а на 2020 год заложено 3,3 миллиарда рублей.

Прежде всего государственную поддержку предприятия сельского хозяйства получают в виде льготных кредитов, субсидирования части затрат на закупаемую мелиоративную и сельскохозяйственную технику, строительства овоще- и картофелехранилищ, тепличных комплексов, животноводческих ферм.

Фото: Алексей Бурло/РГ
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- Причем названные меры поддержки существенно увеличены в текущем 2020 году, - отметил Олег Николаев.

Врио главы Чувашии также добавил, что в текущем году существенно увеличены меры поддержки сельхозтоваропроизводителей. В частности, запущена программа сельской ипотеки, за счет субсидий из республиканского бюджета ставка снижена до 0,1 процента.

В настоящее время идет работа по оказанию поддержки личным подсобным хозяйствам - производителям молока. По предварительным подсчетам субсидии получат 22 тысячи личных подсобных хозяйств.

Готовятся и другие решения, направленные на повышение качества жизни в сельской местности. Например, одна из перспективных задач в области сельского хозяйства - к 2022 году ввести в оборот все необрабатываемые сельхозземли.

Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика Чувашия - путь к успеху

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