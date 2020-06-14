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14.06.2020 07:00
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В конце июня откроют бункер Сталина и бронзового Буратино

Текст: Анна Шепелева
Одним из самых востребованных туров для путешественников из других регионов в Самарской области, по мнению экспертов, станет помимо круизов по Волге еще и брендовый маршрут губернии - Жигулевские выходные. Он был одобрен комитетом по импортозамещению в туризме Минкультуры РФ.

Гостей встретят на вокзале или в аэропорту региона и покажут самое интересное, чем славится регион. Даже одно перечисление программы займет полчаса. Удивительно, как все это умещается в три выходных дня - на столько рассчитан тур.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Возрастных ограничений на маршруте нет, но будьте готовы к лавине впечатлений. Потому что тур состоит из калейдоскопа, включающего в себя все - от гастро- до промышленного и экотуризма.

Первый день гости проводят в Самаре, где все с приставкой самое. Самый глубокий бункер (37 метров) времен Великой Отечественной войны, который тайно построили для Сталина и рассекретили только в конце 1990-х. Самая длинная - пять километров пляжей и красивая набережная.

Самый вкусный, как говорят знатоки, пенный напиток. За отдельную доплату - 700 рублей, проведут экскурсию по Жигулевскому пивзаводу с дегустацией. В этот момент часть группы может просто позагорать или погулять на набережной. Ведь Самара позиционируется как город-курорт. Сюда в купальный сезон обычно наезжают отдыхающие с севера.

Ну а вечером всех соберут в беседке за чашкой чая и пирогами в городской усадьбе Алексея Толстого. Отсюда все увезут селфи с бронзовым Буратино. После сказки на ночь и листания фотоальбома писателя можно снова погулять по вечерней Самаре, где сохранились целые кварталы исторической застройки, в том числе здания в стиле модерн.

Следующий день пройдет за Волгой - в нацпарке "Самарская лука" и Жигулевском заповеднике. На самой высокой точке Жигулей - горе Стрельная (351 метр над уровнем моря) обязательно захватит дух от волжского пейзажа. Именно в этом месте начинаешь по-настоящему ощущать время, как здесь и сейчас. По легенде именно с этой вершины Степан Разин высматривал для нападения купеческие суда.

Фото: iStock
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Потом обед с блюдами из волжской рыбы. Затем в старинном селе Ширяево в музее Ильи Репина вам расскажут, что река и люди в этом месте вдохновили художника написать "Бурлаков на Волге", здесь он делал эскизы к своей работе.

Ночевка в Тольятти, утром на следующий день - обзорная экскурсия по городу, музей АвтоВАЗа или парковый комплекс истории техники, а дальше поездка в купеческую Сызрань. Здесь желающие могут попробовать себя в роли звонарей на единственной сохранившейся в регионе башне старинного Кремля. Можно посетить музей с интерактивной программой от купчихи, а вечером на заключительном ужине поучаствовать в мастер-классе по изготовлению местного торта. Завершается тур десертом и развозом гостей на вокзал.

Впрочем, каждая из обозначенных в туре экскурсий легко растягивается и на день. Так что в Самару можно ехать не только на выходные, но и на весь отпуск. Чтобы была возможность спокойно покупаться в Волге, посидеть в открытых кафе на набережной, посетить многочисленные музеи. Именно здесь, в Самаре, готовят к открытию первый в стране филиал Третьяковской галереи.

Пока, правда, официально туристический сезон в регионе не открыт. Старт ждут ближе к концу июня.

Возьмите на заметку

Стоимость трехдневного самарского тура - в среднем от 12,5 тысяч рублей с человека (с двухместным размещением в отеле три звезды) - до 15,8 тысяч рублей (четыре звезды).

В стоимость входит трансферт, питание (мы насчитали только один самостоятельный обед за все путешествие), пользование бассейнам и спа-комплексами в отелях, входные билеты во все музеи и экскурсовод. Как говорится, все включено.

А экскурсия на целый день в национальный парк и подъем на гору Стрельная обойдется в среднем в самарских турфирмах в тысячу рублей с человека.

Все тексты сюжета "Отпуск-2020. Выбор есть!" читайте здесь.

Экономика Туризм Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область РГ-Фото Отпуск 2020. Выбор есть

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