Бактериолог: У врачей должен быть навык, который спасает жизнь

Правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты так, чтобы они действительно защищали от опасных инфекций, учат в Иркутском научно-исследовательском противочумном институте Сибири и Дальнего Востока.

Корреспондент "Российской газеты" тоже прошла там мастер-класс по использованию СИЗов. Теперь она может работать в "красной зоне.

Занятие в тот день проводили еще и для специализированной противоэпидемической бригады. Это группа опытных сотрудников института, готовая по приказу главного государственного санитарного врача РФ отправиться в любую точку Сибири и Дальнего Востока. И в условиях ЧС обеспечивать эпидемиологическую безопасность населения. Но даже для профессионалов тренировки никто не отменял.

Исключить риск заражения

Лаборант-исследователь отдела эпидемиологии Ксения Наумова сдает "экзамен" своим коллегам: за тем, как она наденет и снимет защитную амуницию, следят несколько человек, фиксирующих каждое движение.

Девушка собрана и серьезна, словно находится не в учебном центре, а перед входом в очаг заражения. Инструктор - врач-бактериолог Евгения Киселева комментирует все ее действия.

- Каждое движение должно быть точным и доведенным до автоматизма, - отмечает она. - Важно помнить последовательность действий и соблюдать инструкции.

Первым делом Ксения тщательно убирает волосы под шапочку, надевает и регулирует по размеру полнолицевую маску. Чуть замешкалась. Коллеги хотели было прийти на помощь и отрегулировать ремешки, но инструктор их остановила:

- С маской инфекционист должен справляться сам. Запомните, ей в этой маске работать три часа. Только она сама может понять, насколько плотно она прилегает к коже, не впивается ли. Вы только смажете ощущения. Хотя все остальное удобнее надевать парами и помогать друг другу.

И Ксения справилась. Уверенным движением проверила герметичность маски и работу фильтров, ловко натянула первые перчатки, нырнула в белоснежный противочумный комбинезон, застегнула молнию, капюшон плотно затянула поверх маски, впрыгнула в резиновые сапоги, расправив поверх голенищ брючины комбинезона. Последний штрих - вторые перчатки с высокими раструбами.

- Перед нами полностью защищенный человек, - констатирует Евгения Киселева. - Современные СИЗы, при условии их правильной эксплуатации, позволяют исключить риск заражения.

А теперь - раздеваемся

Следующая часть мастер-класса - раздевание. Это, как выяснилось, целое искусство: снимать защитную амуницию нужно, не прикасаясь к наружной, "грязной", поверхности. Одно неточное движение - и вирус может попасть на одежду, кожу, слизистые.

Ксения подходит к "шлюзу" - так в учебном центре называется зона, где отрабатывается снятие защитных костюмов. Там стоят два контейнера с дезинфицирующими растворами - отдельно для сапог, для рук, емкость со спиртом, ватные шарики и красный пакет для особо опасных медицинских отходов класса В.

Первый шаг - Ксения моет сапоги в растворе. Шаг второй - снимает верхние перчатки, вывернув наизнанку, складывает в пакет. После каждого действия руки (в перчатках!) опускает в дезинфицирующий раствор. Самое сложное - вылезти из комбинезона. Начиная сверху, с капюшона, его нужно свернуть в валик, причем наружной стороной внутрь. Сначала верхняя часть, затем нижняя. Когда одежка отправляется в красный пакет, приходит черед маски.

- Фильтры, фильтры сними, - слышится громкий шепот коллег, наблюдающих за процессом.

Про фильтры Ксения забыла. Исправив ошибку, сняла и тоже отправила в опасный мусор.

- Надо потренироваться еще, - сама себе говорит она.

- И так будем снимать и надевать СИЗы раз за разом. Вырабатывать навык, который спасает жизни, - резюмирует Евгения Киселева. - Обеспечение собственной безопасности - основа основ для тех, кто работает с патогенными биологическими агентами. Не будет качественной защиты - не остановить эпидемию.

Комментарий

Сергей Балахонов, директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока:

- За два месяца на базе противочумного института прошли специальную подготовку 520 медиков. Это люди, которые непосредственно работают в инфекционных госпиталях, сотрудники лабораторий, делающие анализы на коронавирус, скорой помощи, обсерваторов.

Занятия ведутся как на базе института, так и с выездом в другие населенные пункты. Накануне вспышки COVID-19 на месторождениях в северных районах области занятия были проведены в Братске и Усть-Илимске, что позволило медикам оперативно и грамотно отреагировать на резко увеличившееся количество инфицированных.

Кроме базового, обязательного для всех курса по требованиям биологической безопасности и правилам использования средств индивидуальной защиты, мы проводим обучение по всем направлениям профилактики коронавирусной инфекции и минимизации рисков возможного заражения медицинских работников.

Это правила забора, упаковки и транспортировки биологического материала, особенности использования различных методических подходов на основе ПЦР в лабораторной диагностике и другие аспекты, связанные со спецификой работы при COVID-19. Обучение проводят по заявкам организаций.

Кстати, в Иркутске работает 14 лабораторий для исследования биоматериалов на COVID-19, подготовленных к работе и сертифицированных Иркутским научно-исследовательским противочумным институтом. Они проводят до 400 анализов в сутки. Показатель охвата тестированием в Приангарье - 144 на 100 тысяч населения, что значительно выше среднероссийского показателя.

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