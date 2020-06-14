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14.06.2020 14:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности на 15 лет

Текст: Татьяна Замахина
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил программу развития угольной промышленности России. Она состоит из трех этапов и рассчитана до 2035 года. Документ включает наращивание угледобычи и решение ряда социальных вопросов.

Как сообщили в пресс-службе кабмина, программа предусматривает полное обновление производственных мощностей и создание новых комплексов на Кузбассе, в Ростовской области, а также на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Кроме того, предполагается синхронизировать развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры для обеспечения поставок продукции на внешний рынок.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Мишустин утвердил энергетическую стратегию России до 2035 года

На первом этапе - до 2025 года - предстоит техническое перевооружение, увеличение объемов обогащения угля и производства. Предстоит снизить аварийность и травматизм на предприятиях.

На втором этапе - до 2030 года - должны сформироваться новые центры угледобычи на месторождениях с благоприятными горно-геологическими условиями. Будут сняты основные системные ограничения по транспортировке угля на внутренний и внешний рынки.

Третий этап - до 2035 года - предполагает кардинальное повышение производительности труда, достижение мировых стандартов в области охраны окружающей среды и другое.

Фото: istock
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В результате кабмин рассчитывает нарастить угледобычу с 439,3 млн тонн в 2018 году до 485 млн тонн к 2035-му по консервативному сценарию. До 668 млн тонн она вырастет по оптимистичному сценарию. Экспорт по первому сценарию увеличится до 259 млн, по второму - до 392 млн в тонн.

В программу вошло и решение вопроса о выплатах бывшим работникам угольной промышленности и о дополнительном пенсионном обеспечении для них, а также - о сносе ветхого жилья на территориях, где ведутся работы.

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