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14.06.2020 09:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Буденновск. Передовая

Больница, пережившая теракт, снова на переднем крае - борьбы с коронавирусом
Текст: Владимир Ладный
Российская газета - Неделя № 125(8179)
14 июня исполнится 25 лет со дня самого крупного в истории человечества захвата заложников - в буденновской больнице на Ставрополье. Спустя четверть века здесь из-за пандемии впервые не планируется на годовщину крупных траурных мероприятий, на которые все 24 года со всей страны съезжались участники тех событий, в том числе журналист Владимир Ладный, ныне корреспондент "РГ", который стал тогда добровольным заложником, заменив собой женщин и детей.
Наши дни. Врачи из "красной зоны" буденновской больницы. Фото: Дмитрий Сердюк Наши дни. Врачи из "красной зоны" буденновской больницы. Фото: Дмитрий Сердюк
Наши дни. Врачи из "красной зоны" буденновской больницы. Фото: Дмитрий Сердюк

Буденновская больница была тогда меньше и скромнее - теперь тут современное оборудование, новые корпуса. Беда потрясла весь мир, потому и помогали всем миром, особенно москвичи - с ремонтом, строительством.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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И основной удар борьбы с COVID-19 в регионе она тоже приняла на себя: самая боевая больница мира вступила в новый бой - против вируса. В считаные дни подготовили специальный трехэтажный корпус, оборудовали 134 койки, тут все - от специализированных карет "скорой помощи" до отдельной операционной - локально, чтобы болезнь не смогла вырваться за пределы "красной зоны". И, как в любой войне, есть жертвы - несколько медсестер, работавших с больными, сами подхватили COVID.

"В борьбу с новым вирусом включились все: инфекционисты, терапевты, реаниматологи, даже хирургов переучили, - говорит главврач Рустам Есенакаев. - 60 человек работают сутками, многие даже не уходят домой ночевать, находятся тут постоянно. Тяжело, но на кону снова жизни людей. Многое пришлось перепрофилировать, при этом традиционные подразделения работают в полноценном режиме: мы же не можем оставить тысячи людей без медобслуживания".

В больнице много великолепных, знаменитых врачей. Но есть здесь особая когорта докторов. Те, кто выстоял в далеком 1995-м. Тогда я попал в Буденновск сразу после захвата: горели дома, погибшие лежали на улицах. Первые врачи буденновской больницы, с которыми я познакомился,- Вера Чепурина и Петр Костюченко. На стареньком автомобиле-"таблетке" они вырвались сквозь кордоны боевиков и военных в город - и взяли нас с собой. По дороге нас обстреляли, Вера Чепурина была ранена. Но - выжила, перенесла операцию и уже через пару дней оперировала сама. Даже отказалась от обезболивающих, сказала: "Оставьте для пациентов, им и так не хватает".

Вера Павловна и сегодня руководит хирургическим отделением. "Она учит молодых врачей, воспитала уже целую плеяду замечательных хирургов, - рассказывает Рустам Есенакаев. - Представляете, какой она для них пример и авторитет - как икона!"

Буденновск, 1995 год. Владимир Ладный пишет репортаж. Фото: Наталья Медведева

До сих пор работает и другая участница событий - заведующая родильным отделением Раиса Гончарова. Эту должность она занимала и во время налета бандитов. Принимала роды под пулями, даже во время обстрелов.

17 июня армия начала штурм больницы. Боевики заставляли женщин с новорожденными детками становиться к окнам живым щитом, и Раиса Николаевна бросилась наперерез: "Не трогайте рожениц, они слабые, если надо кого-то к окнам - ставьте нас, врачей!"

Сегодня детям, рожденным в этом аду, по 25 лет. Как и моей дочке Лене. Но выжили они назло всему. И еще 30 тысяч ставропольчан родились за эти четверть века в родильном отделении, все эти годы возглавляемом потрясающей героической женщиной Раисой Гончаровой.

И с Петром Петровичем Костюченко, приезжая в Буденновск, я всегда старался встретиться. Иные из бывших заложников не хотят участвовать в скорбных ежегодных митингах - нервы не выдерживают. Но он приходил всегда. Хотя после освобождения из заложников жаловался мне: давление, сердце подводит.

Работал врачом до последнего. Скончался Петр Петрович несколько дней назад.

...Весь мир следил тогда с телеэкранов за премьер-министром России Виктором Черномырдиным, слышал его "Алло, Шамиль Басаев!". И только мы, заложники, видели эти переговоры со стороны Басаева. А я с тех пор храню отмеченную подписью и печатью Шамиля Басаева журналистскую командировку - так он проверил, правда ли я журналист. И не покидает меня ощущение, что кто-то там, наверху, зачем-то дал нам, выжившим, дополнительное время жизни, эдакую вторую серию, и длится она уже четверть века.

А значит, мы все в ответе за то, чтобы подобное никогда не повторилось.

Так сейчас выглядит буденновская больница. Фото: Дмитрий Сердюк
Справка "РГ"

Уроки Буденновска

14 июня 1995 года террористический отряд Шамиля Басаева, продвигавшийся из Чечни в сторону Москвы, был остановлен милицией и напал на город Буденновск, расстреливая мирных жителей, а затем захватил больницу и около двух тысяч заложников. В результате были ранены или погибли более 600 человек, разрушено и сожжено более 160 зданий - от горбольницы до Дома детского творчества, ущерб составил около 100 миллиардов рублей.

19 июня боевики согласились отпустить более тысячи заложников, если их место займут несколько журналистов самых крупных газет и депутатов Госдумы. В число этих добровольцев, отправившихся заложниками банды в чеченские горы, вошел и ваш корреспондент В. Ладный.

Поиск боевиков и суды над ними идут все эти годы.

Акция

Давайте помянем всей страной

14 июня в 12.20 пройдет минута молчания. И ее смогут поддержать даже те, кто из-за самоизоляции не сможет приехать в Буденновск.

Ее смогут поддержать все наши читатели. Даже если для вас это только история - поставьте в этот день будильник смартфона на 12.20. Зажгите свечу. Помяните погибших.

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