За четверть века больше трех десятков бандитов, участвовавших в захвате заложников в Буденновске, пойманы и осуждены. Но их продолжают искать и задерживать.

Спустя двадцать пять лет боевики Шамиля Басаева уже очень не похожи на тех, какими они остались в памяти выживших заложников, правоохранителей и военных. На первый взгляд, вчерашних террористов трудно даже узнать, так изменила их жизнь. Но бандитов все равно опознают и ловят.

Их задерживают все - Федеральная служба безопасности, МВД, Следственный комитет.

Один из пойманных - Хазвах Черхигов. Этот человек в составе банды Шамиля Басаева участвовал в захвате заложников в Буденновске. Его обнаружили и задержали в Москве. А в 1995 году Черхигов был одним из самых молодых членов банды Басаева. Ведь тогда ему только исполнилось 17 лет. Установить личность Хазваха Черхигова помогли свидетели, которые опознали в 40-летнем располневшем гражданине юнца, который был в числе напавших на Буденновск террористов. В его уголовном деле сохранились архивные кадры интервью Шамиля Басаева в захваченной больнице. За спиной главаря стоит молодой безбородый боевик в бандане на голове и с автоматом в руке. Действительно, спустя четверть века очень не просто опознать во взрослом человеке того худого юношу. Но при внимательном взгляде понятно - это он.

В СКР подчеркивают: все, кто входил в бандформирования, будут пойманы и предстанут перед судом

На Кавказ из Москвы Черхигова вернули в наручниках. Спустя год Главное следственное управление СК РФ по Северо-Кавказскому округу объявило о завершении расследования другого уголовного дела - Аслана Даудова. Это также один из подручных Басаева и участник нападения на Буденновск. Даудов давно уехал из региона, обосновался в самой что ни на есть российской глубинке и вел тихую жизнь. Возможно, он был уверен, что прошлое его не достанет.

У Даудова, рассказывают в СК, целый список особо тяжких статей, которые никогда не подпадут ни под какую амнистию. Этот человек обвиняется по уголовным статьям о терроризме, вовлечении других в террористическую деятельность и похищении человека. В Следственном комитете рассказали, что Аслан Даудов в далекие девяностые добровольно вступил в банду, которой руководил Шамиль Басаев. И принял самое активное участие во всех злодеяниях, которые банда творила. А когда июньским днем 1995 года 160 бандитов из группы Басаева, вооруженные до зубов, напали на Буденновск, Даудов был одним из нападавших.

В ведомстве Александра Бастрыкина подчеркнули: все, кто входил в бандформирования и смог дожить до наших дней, будут пойманы и предстанут перед судом.

Нападение на Буденновск произошло в июне 1995 года. Более 160 боевиков захватили в заложники около 1600 жителей города, которых согнали в местную больницу. В результате вооруженного нападения погибли 129 человек, в том числе 18 сотрудников милиции и 17 военнослужащих. Ранения получили 415 человек. За совершение этого преступления судом был осужден и получил большие сроки лишения свободы 31 боевик.

Организатор теракта Басаев был уничтожен в ходе спецоперации в Ингушетии в 2006 году. У следствия есть документальные доказательства, что еще 18 бандитов погибли в спецоперациях уже после Буденновска.