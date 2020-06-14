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14.06.2020 12:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Буденновске вспомнили жертв теракта 25-летней давности

Текст: Роман Кияшко
В Буденновске, городе в Ставропольском крае, почтили память погибших в 1995 году, когда вооруженные боевики под командованием полевого командира Шамиля Басаева захватили несколько сотен заложников.

Четверть века прошло с тех страшных событий. Город давно восстановлен, а о тех шести роковых днях, в течение которых более 1500 человек провели в плену у террористов, напоминают только мемориалы в память о жертвах.

Фото: Артем Локалов/РГ
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В воскресенье по всему городу прошло возложение цветов к памятникам, посвященным этой трагедии. В Ставропольском крае только на днях отменили обязательный режим самоизоляции, поэтому в этом году, несмотря на прошедшие четверть века с момента теракта, в городе отменили митинги.

Тем не менее на возложение пришли местные жители. В церемонии принял участие и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. В 08.00 люди собрались у здания ОВД по Буденновскому району.

Здесь произошло одно из самых кровопролитных столкновений с боевиками. 195 вооруженных террористов на нескольких Камазах прорвались тем утром в Буденновск. О том, что в грузовиках находятся вооруженные люди, никто не догадывался - на автомобилях, ехавших с территории Дагестана, были надписи "груз 200". Кто бы решился остановить такую колонну?

Но на посту ГИБДД на въезде в Буденновск все-таки решили проверить. Боевики из "Жигули", замаскированного под автомобиль ГАИ, которое якобы сопровождало колонну, отказались что-либо объяснять, но неожиданно согласились проехать к зданию ОВД.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Здесь-то они и раскрыли свои истинные намеренья. На здание милиции обрушился ураган выстрелов. Как вспоминает Вячеслав Балка, который в те дни в звании майора работал инспектором штаба, террористы стреляли из всех орудий.

- До сих пор еще на здании видны следы попаданий из гранатометов, эти повреждения никак не восстановить. Я тогда был в здании. В первые секунды даже не понял, что происходит. Когда спустился вниз, увидел вооруженных людей с бронежилетах. Они повалили меня на пол и выволокли на улицу.

Вячеславу Николаевичу позже удалось бежать. Он воспользовался моментом, когда над колонной заложников зависли два вертолета. Боевики стали стрелять в ненавистные "вертушки". Это был лучший шанс для побега.

Кстати, известно отношение террористов к вертолетам. Поэтому они не оставили в живых нескольких пилотов, которых также смогли захватить в Буденновске. В память о погибших военнослужащих установлен мемориал воинам-авиаторам, выполненный из лопастей воздушного судна. Военнослужащие - люди, прикомандированные к той или иной части. Но погибшие в Буденновске стали навсегда родными для этих мест. И сегодня в память о них к монументу приносят цветы.

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
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Цель бандитов была ясна - они направились к зданию районной больницы. Улицы превратились в театр военных действий. Горели дома, на дорогах лежали тела погибших, а по дорогам к медицинскому учреждению боевики гнали заложников.

Спустя время удалось подсчитать - банда Басаева взяла в плен более 1500 человек. И сейчас из года в год в городе объявляют минуту молчания в память о погибших именно 14 июня в 12.20, когда по улице Пушкинской бандиты вели людей.

Главный врач медучреждения Рустам Есенакаев рассказал, что каждый метр территории помнит ужасы теракта - здесь стоят сразу несколько мемориалов в память о погибших. Но у пришедших хватает цветов для каждого памятника.

- Этот мемориал медработника, дальше погибшему бойцу "Альфы", следом полицейским, - говорит Есенкаев.

Рядом окна того самого корпуса больницы, откуда, прикрываясь за спины заложников, вели огонь басаевцы. Но и в те ужасные дни случалось чудо. Под грохотом выстрелов родился мальчик - Женя Гудачек. Его мама, Лариса Алексеевна, как и другие пациенты больницы, увидела боевиков с зелеными повязками на головах и оружием в руках еще в окнах, когда те двигались по улицам города и вели заложников.

- Войдя в здание, басаевцы всех лежащих в роддоме распределили по разным этажам. Я оказалась на третьем. И надо же было такому случиться, что мой малыш стал проситься на свет именно 14 июня. Терпела, сколько могла. Но как медработник понимала, что обезвоживание более десяти часов грозит ребенку смертью, - рассказывает Лариса.

Фото: Мария Крицкая/РИА Новости
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Тогда заведующая родильным отделением Раиса Гончарова попросила Басаева перевести роженицу в операционную, так как все говорило о том, что роды пройдут с тяжелыми осложнениями. Он согласился, и в ночь с 14 на 15 июня родился маленький Женя. Ребенка не стали показывать боевикам, а Басаеву передали, что родилась девочка. Врачи не без основания опасались, что бандиты без нравственных принципов убили бы будущего защитника их врагов.

А его маме пришлось делать еще одну операцию. Проводили ее прям на полу, при свете ламп. Кстати, тогда среди заложников было 150 детей. А в родильном отделении насчитали 105 человек вместе с медработниками.

Сегодня на территории больницы находится часовня. Здесь прошел молебен, на котором присутствовали губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, члены краевого правительства, парламента и местной администрации, а также сотрудники больницы, среди которых были и очевидцы событий июня 1995 года.

В тот год Буденновск назвали "Городом черных платков". Траур был во всех семьях, даже в тех, где никого не потеряли. И до сих пор все без исключения жители знают трагедию, помнят о ней, но не любят ее обсуждать.

Справка «РГ»

Утром 14 июня 195 вооруженных боевиков под командованием Шамиля Басаева прорвалась с территории Дагестана и взяли в плен больше 1500 местных жителей, сотрудников правоохранителей и военнослужащих. Всех их загнали в райбольницу. Тех, кто оказывал сопротивление и пытался сбежать, расстреливали.

После неудавшегося штурма здания 17 июня и переговоров 19 июня боевики освободили заложников. В ответ российские власти согласились прекратить боевые действия на территории Чечни, а также позволили нападавшим вернуться в республику.

Всего во время тех событий погибли 147 человек, около 500 были ранены.

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