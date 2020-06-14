В Чечне найдено тело одного из пропавших у реки Терек детей

Спасатели обнаружили в Тереке тело одного из двух мальчиков, которых 11 июня унесло течением во время купания в реке. Об этом корреспонденту "РГ" в воскресенье сообщил пресс-секретарь МЧС Чеченской республики Тимур Тайсумов.

"Погибший был найден в 11,5 км от места ЧП в селе Левобережное, - пояснил он. - Тело ребенка увидели сотрудники МЧС с круглосуточного наблюдательного пункта на мосту".

Как стало известно, о случившемся рассказал мальчик, на глазах которого друзей унесло быстрым течением Терека. ЧП произошло на окраине станицы Калиновской Наурского района. Возраст пропавших мальчиков - 10 и 11 лет. В тот же день спасатели начали поиски детей, обследуя как течение реки, так и береговую линию в радиусе нескольких километров.

В поисковой операции участвовали местные жители и волонтеры, а 13 июня к ней подключились сто сотрудников Росгвардии. В субботу вечером тело одного ребенка нашли за 11, 5 километров от того места, откуда мальчиков унесло течением реки. После того, как мальчика опознали родители, тело ребенка было передано им для захоронения.

"Поиски второго ребенка продолжаются", - сказал Тимур Тайсумов. - В поисковой операции по-прежнему задействовано примерно 400 человек".