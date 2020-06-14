Корабли Северного флота на учениях защитили побережье Арктики

Корабли Северного флота на оперативно-тактических учениях отразили агрессию условного противника в ближней зоне и на морских коммуникациях в Арктике. Командовал учениями вице-адмирал Александр Моисеев.

Всего было задействовано более 20 боевых кораблей и катеров, подлодок и судов обеспечения. Они взаимодействовали с авиацией и ракетным крейсером "Маршал Устинов", сообщили в пресс-службе Северного флота. Экипажи отразили удары с воздуха, предотвратили нападение кораблей противника, вычислили подводные лодки в ближней морской зоне и "уничтожили" их.

Кроме того, североморцы отработали противоподводно-диверсионную оборону кораблей и субмарин. Условия были разными: при стоянке в пунктах базирования, на незащищенном рейде, обороне побережья Кольского полуострова от высадки "неприятельского" морского десанта.

На учениях выпустили ракеты-мишени "Саман", а малые противолодочные корабли стреляли по ним артиллерией и зенитными ракетными комплексами. Успешно выполнили и практические торпедные пуски.