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14.06.2020 16:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Прокуратура начала проверку столкновения авиалайнеров в Пулково

Текст: Ольга Штраус

В Санкт-Петербурге транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов, сообщается на официальном сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

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Причина проверки - столкновение Airbus 320 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту (Уральские авиалинии) в аэропорту Пулково.

По предварительным данным, уточняется в официальном сообщении ведомства, при рулении на рулежной полосе один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого. Всех пассажиров пришлось срочно высаживать из салонов самолетов. Пострадавших нет. Не было допущено и разлива топлива. Обоим бортам готовится замена.

На месте происшествия работает Санкт-Петербургский транспортный прокурор. Проверка происшествия - под личным контролем Северо-Западного транспортного прокурора.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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