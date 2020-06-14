Прокуратура начала проверку столкновения авиалайнеров в Пулково

В Санкт-Петербурге транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров и законодательства о безопасности полетов, сообщается на официальном сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Причина проверки - столкновение Airbus 320 с 44 пассажирами на борту (S7 Airlines) и Airbus 320 с 50 пассажирами на борту (Уральские авиалинии) в аэропорту Пулково.

По предварительным данным, уточняется в официальном сообщении ведомства, при рулении на рулежной полосе один самолет зацепил крылом хвостовую часть другого. Всех пассажиров пришлось срочно высаживать из салонов самолетов. Пострадавших нет. Не было допущено и разлива топлива. Обоим бортам готовится замена.

На месте происшествия работает Санкт-Петербургский транспортный прокурор. Проверка происшествия - под личным контролем Северо-Западного транспортного прокурора.