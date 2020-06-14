Новый ракетный крейсер "Князь Владимир" вступил в состав подводных сил России и будет служить на Севере вместе с "Юрием Долгоруким", первенцем в серии стратегических АПЛ "Борей" и "Борей-А". В этом итог и главное содержание символической церемонии, которая состоялась в День России на борту корабля у набережной Севмаша.

Под Гимн России на кормовом флагштоке был поднят Военно-морской Андреевский флаг, который командир корабля капитан I ранга Владислав Дружин принял из рук главкома ВМФ адмирала Николая Евменова. И там же, на ракетной палубе, экипажу в парадном строю был зачитан приказ Главнокомандующего Военно-морским флотом России:

"Атомный подводный крейсер с баллистическими ракетами К-549 "Князь Владимир", проекта 955АС, заводской номер 204, включить в состав 31-й дивизии подводных лодок командования Подводных сил Северного флота".

На этом корабле печать особая: в день закладки его на стапеле 30 июля 2012 года президент России и верховный главнокомандующий Вооруженными силами Владимир Путин лично установил закладную доску с указанием проекта, заводского заказа, тактического номера и наименованием АПЛ.

Построенные за эти годы два серийных ракетоносца - "Александр Невский" и "Владимир Мономах" - ушли на Тихий океан и прикрывают нас с востока.

А головные "Борей" и "Борей-А" остаются служить на Севере под присмотром своих создателей - конструкторов питерского ЦКБ МТ "Рубин" (генеральный проектировщик), Московского института теплотехники (разработчик ракетного комплекса "Булава"), нижегородского ОКБМ "Африкантов" (реакторная установка), поставщиков вооружения, общекорабельных систем и, конечно, строителей - корабелов Севмаша, которые обеспечивают гарантийное и постгарантийное сопровождение своих заказов.

Гендиректор верфи Михаил Будниченко выразил надежду, что "Князь Владимир" и его экипаж будут надежно и преданно служить России.