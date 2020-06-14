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14.06.2020 09:29
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Скончался артист театра "Буфф" Сергей Масленников

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )
Фото: Пресс-служба театра "Буфф" Фото: Пресс-служба театра "Буфф"
Фото: Пресс-служба театра "Буфф"

В Германии в возрасте 58 лет скончался актер театра "Буфф" Сергей Масленников. Об этом сообщили в пресс-службе театра.

Сергей Масленников с юных лет работал в цирке, умел жонглировать, танцевать, веселить публику. Образование он получил в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии, учился у самого Исаака Штокбанта. Его однокурсниками были Сергей Селин, Ольга Пикало и другие известные актеры.

Исаак Штокбант тогда только создал театр "Буфф". Этот театр привлекал жителей Ленинграда яркими, немного провокационными постановками, неожиданной подачей. Курс молодых артистов эстрады под руководством Штокбанта быстро стали называть "Буфф-2". Через этот курс прошли Геннадий Ветров, Юрий Гальцев, Елена Воробей.

После окончания вуза Масленников вошел в коллектив "Шоу-БЭНЦ", с которым успешно гастролировал по всей стране. Это была смесь драматического театра и клоунады, труппа показывала, что клоуны могут не только веселить детей, в их силах заставить взрослых подумать о чем-то вечном.

В девяностые годы Игорь Масленников уехал работать в Германию. Там и остался, но связи с театром, ставшим ему родным, не потерял. Смерть Масленникова стала шоком для коллег артиста.

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