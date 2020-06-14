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14.06.2020 12:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сотрудники Росгвардии спасли 20 человек при пожаре в Ленинградской области

Текст: Михаил Фалалеев

В пресс-службе Росгвардии сообщили о спасении сотрудниками людей в Ленинградской области.

Сотрудники вневедомственной охраны прапорщик полиции Алексей Чермашенцев и старшина полиции Александр Вахнин, находясь на маршруте патрулирования, заметили, что со стороны совхоза "Приневское" в поселке имени Свердлова идет густой дым. Подъехав поближе, сотрудники Росгвардии увидели открытый огонь и людей на территории склада.

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Наряд вневедомственной охраны незамедлительно передал информацию о произошедшем в центр оперативного управления отдела вневедомственной охраны, после чего на место были вызваны пожарные, и скорая помощь.

Оказавшись первыми на месте происшествия и не дожидаясь приезда спасателей, наряд группы задержания организовал эвакуацию работников склада, которых оказалось больше 20 человек, после чего было произведено оцепление территории. Вскоре на место происшествия прибыли 5 пожарных расчетов, которые приступили к локализации пожара.

После ликвидации очага возгорания сотрудники Росгвардии вернулись на маршрут патрулирования.

Благодаря грамотным и своевременным действиям сотрудников вневедомственной охраны удалось избежать жертв среди граждан.

Происшествия ЧП Пожары Правительство Росгвардия Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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