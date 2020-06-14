В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.

По информации, полученной от источника агентства в экстренных службах, погибших и пострадавших в результате этого инцидента, нет.

Пассажирские лайнеры задели друг друга по касательной линии. Столкновение произошло, когда оба самолета производили маневры на рулежной полосе. Один из самолетов должен был совершать рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, маршрут другого - Санкт-Петербург - Иркутск.

В настоящее время аэропорт Пулково работает в штатном режиме.