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14.06.2020 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В аэропорту Пулково столкнулись два самолета

Текст: Ольга Штраус

В Санкт-Петербургском аэропорту Пулково столкнулись два самолета, сообщает ТАСС.

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области
В Самарской области два человека погибли при падении самолета

По информации, полученной от источника агентства в экстренных службах, погибших и пострадавших в результате этого инцидента, нет.

Пассажирские лайнеры задели друг друга по касательной линии. Столкновение произошло, когда оба самолета производили маневры на рулежной полосе. Один из самолетов должен был совершать рейс из Санкт-Петербурга в Калининград, маршрут другого - Санкт-Петербург - Иркутск.

В настоящее время аэропорт Пулково работает в штатном режиме.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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