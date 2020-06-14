В Калининграде появится граффити на 400 квадратных метрах

Сегодня в регионах в основном завешается всероссийский фестиваль граффити. Большинство картин уличные художники предоставили зрителям в День России, а в последний день праздничных выходных "опубликовали" завершающие произведения конкурса.

Среди них - "Семья на самоизоляции" в Екатеринбурге. На стене изображены родители и трое детей на балконе. У всех - хорошее настроение. А в Томске граффити-художник Олег Шубин расписал изнутри арку одного из зданий города. Он работал над своим произведением почти неделю. Здесь все: и тема Великой Победы, и герои нашего времени - врачи.

Но в некоторых регионах работа над уличными картинами продолжится. В Калининграде граффити на 400 квадратных метрах будет готово только к концу июня, да и то, если не помешает непредсказуемая погода.

Здесь вовсю идет творческий процесс. В центре города на Московском проспекте обретает очертания огромный портрет врача в очках и маске. Как уже писала "РГ", это собирательный образ медицинского работника. Граффити займет всю торцевую стену жилого девятиэтажного дома.

Идею Алины Литвиновой воплощает в жизнь художник Глеб Михайлов, известный калининградцам своими необычными стрит-арт объектами. Именно его "перу" принадлежит портрет Льва Толстого на улице Комсомольской и композиция "Сальвадор Дали" в Центральном парке, ставшие новыми городскими достопримечательностями. А также портрет космонавта Алексея Архиповича Леонова, который появился на улице Космонавта Леонова.

"Идея проекта "Крепкие духом", который получил поддержку регионального Агентства по делам молодежи и Росмолодежи, родилась у меня еще во время обучения в университете, - рассказала Алина Литвинова. - Я обратила внимание, что многие молодые люди не знают ни истории своей области, ни героев региона. И что самое неприятное, совсем не интересуются такой информацией. Даже иностранные туристы, которые приезжают в Калининградскую область, осведомлены о нашем крае и его героях больше, чем своя молодежь. Потом началась пандемия, и захотелось заострить внимание на вкладе героев нашего времени - врачей. Поэтому первое граффити проекта "Крепкие духом" мы решили посвятить врачам".

Работы стартовали в преддверии Дня России, поэтому проект стал участником фестиваля наряду с "картинами" других команд. "Затем, уже после завершения фестиваля, в рамках "Крепких духом", появятся другие граффити. Они будут посвящены героям Великой Отечественной войны", - уточнила Алина Литвинова.