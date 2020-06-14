Петербург продолжает постепенное снятие ограничений: так, с 15 июня в городе разрешена работа библиотек и архивов, риелторских контор и рекрутинговых агентств, а также парикмахерских (за исключением оказания косметических услуг) и бань. Правда, власти города подчеркивают: все эти объекты будут работать только по предварительной записи.

Зато уже без записи горожане могут обращаться в ателье по ремонту, например, самокатов и велосипедов, а также в специализированные магазины, торгующие мебелью, - если последние, конечно, не располагаются в крупных универсальных торговых центрах: в них вход пока закрыт. И разумеется, при посещении всех вышеназванных учреждений остаются обязательными принятые меры безопасности: маски, санитайзеры, социальная дистанция (бань это, конечно, не касается).

Важно отметить и тот факт, что с 15 июня в полном объеме восстанавливается действие льготных и бесплатных проездных билетов в пригородных поездах и автобусах.

Прежде чем составить окончательный список снятия ограничений, губернатор города Александр Беглов на своей страничке в соцсети обратился к жителям Петербурга с просьбой высказать свои предложения. Было получено около 300 откликов.

Подводя итоги виртуального общения с горожанами, глава города подчеркнул: снятие каждого ограничения - предмет детального обсуждения с Роспотребнадзором, при вынесении окончательного решения взвешиваются все "за" и "против", просчитываются возможные риски.