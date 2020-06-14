На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка

В Темрюкском районе Краснодарского края главный фермер края, председатель ассоциации крестьянских хозяйств Виктор Сергеев скончался, спасая тонущего ребенка.

Доплыв до мальчика, он вытолкнул его на безопасное место, но у мужчины от перенесенного стресса произошел сердечный приступ. Когда прибывшие спасатели вытащили его на берег, он был уже мертв. Причиной смерти, судя по всему, стал инфаркт.

В апреле Виктору Васильевичу исполнился 71 год. Почти 23 года он был председателем АККОР Кубани. В прошлом году в День России на торжественном приеме у губернатора края Сергееву была вручена медаль "За выдающийся вклад в развитие Кубани 1 степени".

Соболезнование родным и близким ушедшего из жизни лидера кубанских фермеров выразил председатель АККОР России, депутат Государственной Думы Владимир Плотников.

"С болью узнал о безвременной кончине нашего товарища, коллеги и соратника Виктора Васильевича Сергеева, - говорится в нем. Человек, преданный крестьянскому делу, Виктор Васильевич всю свою жизнь посвятил служению стране, защите интересов российского села. Он стоял у истоков фермерского движения на родной Кубани и в России, был среди тех, кто создавал АККОР, не жалел сил для укрепления и развития фермерского уклада. Настоящий боец, человек прямой и принципиальный, душевно щедрый, он оставил о себе добрую память и будет всегда в наших сердцах".

Во вторник, 15 июня Виктора Васильевича Сергеева похоронят в Краснодаре по православным традициям. В 10 часов начнется отпевание в Соборе Александра Невского - это один из главных храмов кубанской столицы.