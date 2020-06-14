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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Урал к морю стал ближе

Началась продажа билетов на новые поезда в Крым
Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8182)
Оператор железнодорожных пассажирских перевозок в Крым компания "Гранд Сервис Экпресс" начала продажу билетов на новые маршруты в Крым.

- На поезда в Симферополь из Екатеринбурга, Кисловодска, а также из Петербурга в Евпаторию за первые четыре дня продаж реализовано более 12 тысяч билетов, - рассказали "РГ" в пресс-службе компании. - Билеты реализуются с глубиной продаж 90 дней.

Фото: Виктор Васенин
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Как известно, с 1 июля Республика Крым начнет принимать туристов из других субъектов Федерации, поэтому билеты на новые поезда тут же стали пользоваться огромным спросом.

На первый поезд N 179/180 Санкт-Петербург - Евпатория, что отправится с Московского вокзала Питера 1 июля, осталось лишь несколько десятков мест. Билеты стоят 3659 рублей в плацкарте и 6224 рубля в купе. Поезд будет курсировать через день с остановками в Рязани, Воронеже и Ростове-на-Дону.

А на первый поезд N 142 Екатеринбург - Симферополь, который отправится на полуостров 30 июня в 20 часов 35 минут, уже нет в наличии ни одного билета, а на каждый из следующих (поезд будет курсировать один раз в неделю через Челябинск, Уфу, Самару, Саратов и Волгоград) осталось всего по несколько десятков билетов с местами в основном на верхних полках. Билет в плацкартном вагоне поезда N 142 из столицы Екатеринбурга до Симферополя стоит 4551 рубль, в купейном - 7719. Уральский состав будет ходить в Крым из Екатеринбурга двумя маршрутами - северным и южным. И северный будет курсировать также раз в неделю через Казань, Саранск, Пензу и Балашов.

Чуть меньше спрос на поезд N 525/526 Симферополь - Кисловодск, плацкарт в котором стоит 1630 рублей, а купе - 2660. Он будет курсировать два раза в неделю через Минеральные Воды, Армавир и Краснодар.

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