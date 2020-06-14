Женский экипаж впервые в истории выйдет патрулировать Черное море

Патрульный катер "П-834" Черноморского флота впервые будет укомплектован полностью женским экипажем. Сейчас члены команды проходят тренировки и скоро приступят к несению службы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Женский экипаж уже завершил трехмесячный курс начальной подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге. Теперь занятия продолжаются уже непосредственно на Черноморском флоте в составе противоподводно-диверсионного отряд морского спецназа. На интерактивном тренажере "Мостик" экипаж оттачивает навыки управления катером, изучает его устройство, работу навигационных приборов. Курсантки учатся бороться за живучесть корабля, отрабатывают действия в условиях пожара на борту. Углубленно изучается работа основных узлов и агрегатов, расположение внутренних помещений, действия в различных условиях выполнения боевого задания и судовождения. Женский экипаж обучают опытные моряки-наставники.

Известно, что в годы Великой Отечественной войны на флот в нашей стране было призвано 9803 женщины. Еще 5330 несли службу в частях береговой обороны. 2909 женщин служили в авиации. Женские экипажи из 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного Таманского Краснознаменного полка, получившие грозное прозвище "ночные ведьмы", снискали заслуженную славу и навсегда вписаны в историю победы над фашизмом.