В Челябинской области произошел новый всплеск COVID-19

В Челябинской области динамика распространения COVID-19 вновь пошла в рост. За последние двое суток в регионе заболели более 300 человек. Десять пациентов скончались, сообщили в воскресенье в минздраве региона.

- За выходные выявлено 318 новых случаев коронавируса. Таким образом общее число заболевших выросло до 4811. Из них 2434 человека уже выздоровели и выписаны из больниц, - сообщили в минздраве. - Скончались еще 10 пациентов - восемь мужчин в возрасте от 34 до 84 лет и две женщины в возрасте 70 и 86 лет. У трех из них COVID-19 стал сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние больных.

Число жертв пандемии на Южном Урале выросло до 82.