"Ролан Гаррос" может пройти без микста и турнира легенд

Новости

Ученые сообщили об угрозе развития новой болезни из-за COVID-19 20:03
"Динамо" разгромило "Спартак" в товарищеском матче 19:58
В голове снесенной в США статуи лидера южан нашли бутылку старого виски 19:51
Опрос: Жители Таиланда не хотят возвращения туристов 18:37
В ходе протестов в Атланте двое убиты, пятеро ранены 18:14
Володин почтил память Станислава Говорухина 17:39
Более 100 росгвардейцев приняли участие в акции безвозмездной сдачи крови 17:38
Противники Трампа в его день рождения поздравляют Обаму 17:33
Культовые иномарки 1990-х: есть ли смысл рассматривать старый премиум 17:28
Армена Джигарханяна выписали 17:17
Власти Великобритании пересмотрят дистанцию в два метра между людьми 17:11
Новая вспышка коронавируса вышла за пределы Пекина 16:42
Прокуратура начала проверку столкновения авиалайнеров в Пулково 16:39
Можно ли объехать ДТП по "встречке" 16:00
Корабли Каспийской флотилии ушли на военный парад в Санкт-Петербург 15:42
В Германии предложили вычеркнуть из конституции слово "раса" 15:27
Ученый рассказал о возможности появления агрессивных форм коронавируса 15:21
Беглый болгарский бизнесмен создаст собственную политическую партию 15:13
СМИ стали известны детали трансферных планов "Зенита" 15:13
Трамп пригрозил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу 15:12
Депутат ГД Вячеслав Никонов рассказал о необходимости внесения поправок в Конституцию РФ 14:46
Эксперты подсчитали потери авиаперевозчиков в 2020 году 14:40
Путин рассказал, как принималось решение о взятии аэропорта Слатина в Косово 14:40
В Лондоне задержан осквернивший памятник полицейскому вандал 14:38
МИД: Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен 14:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
14.06.2020 20:00
Рубрика: Спорт

Их не ждут в Париже

"Ролан Гаррос" может пройти без микста и турнира легенд
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8182)
Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос") рассматривают возможность отмены соревнований в миксте (смешанный разряд) и традиционного турнира легенд, сообщает Marca.

Сделано это будет ради сокращения призового фонда. Число участников квалификации среди мужчин снизится со 128 до 96 человек, сравнявшись, таким образом, с соревнованиями среди женщин.

Фото: РИА Новости
Теннисист Карен Хачанов: Я счастливый человек

"Ролан Гаррос" должен был пройти с 25 мая по 7 июня в Париже, но был перенесен из-за пандемии коронавируса на период с 20 сентября по 4 октября. Теперь речь идет о 28 сентября как старте турнира.

Среди других изменений сообщается об искусственном освещении как минимум на восьми кортах. Это поможет избежать проблем с завершением вечерних встреч, особенно в первые дни, поскольку осенью темнота наступает раньше, чем в июне.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин назвал причину беспорядков в США
В России отменен "банковский роуминг"
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20