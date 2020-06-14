"Ролан Гаррос" может пройти без микста и турнира легенд

Сделано это будет ради сокращения призового фонда. Число участников квалификации среди мужчин снизится со 128 до 96 человек, сравнявшись, таким образом, с соревнованиями среди женщин.

"Ролан Гаррос" должен был пройти с 25 мая по 7 июня в Париже, но был перенесен из-за пандемии коронавируса на период с 20 сентября по 4 октября. Теперь речь идет о 28 сентября как старте турнира.

Среди других изменений сообщается об искусственном освещении как минимум на восьми кортах. Это поможет избежать проблем с завершением вечерних встреч, особенно в первые дни, поскольку осенью темнота наступает раньше, чем в июне.