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14.06.2020 18:50
Рубрика: Экономика

Защита оклада

Россияне интересуются страховкой от потери работы
Текст: Евгения Носкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8182)
Россияне стали чаще интересоваться страхованием от потери работы, приобретая комплексные страховые продукты , рассказали "РГ" во Всероссийском союзе страховщиков. В основном это страхование при оформлении кредита - ипотеки или автокредита, а также программы страхования жизни. Как отдельный продукт такие полисы на рынке не очень распространены.
Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Березина

"В тех комплексных продуктах, где включен этот риск, клиенты стали чаще обращать внимание на это, и этот риск стал весомым дополнительным мотивом к приобретению страховки", - отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Он добавил, что широкому распространению страховок от потери работы как самостоятельного продукта мешают его серьезные ограничения. В частности, такие полисы предполагают выплаты, как правило, только в случае официального сокращения по инициативе работодателя. Наступление страхового события не может зависеть от воли страхователя. Также по таким полисам сильно ограничены страховые суммы. "Наличие большой суммы может провоцировать на сговор с работодателем или негативное поведение на работе с целью последующего увольнения по инициативе работодателя", - пояснил Дубровин.

Фото: Артем Кудрявцев/РИА Новости
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Впрочем, найти страховку от потери работы как отдельный продукт на рынке можно. Купить такой полис могут россияне трудоспособного возраста, имеющие действующий бессрочный трудовой договор. Страховка защитит от недобровольной потери работы - то есть прекращения деятельности предприятия, увольнения из-за сокращения штата. Некоторые страховщики признают страховым случаем переезд работодателя в другой регион. Как правило, для оформления страховки необходимо иметь трудовой стаж не менее года, а на текущем месте работы - минимум три месяца. Один из страховщиков при цене полиса в 2500 рублей предлагает страховое возмещение в 60 тысяч. Заплатив за полис 5000 рублей, в случае увольнения не по собственному желанию можно получить 150 тысяч.

Практически все страховщики включили риск заболевания коронавирусом в программы добровольного страхования жизни и здоровья

Практически все крупные страховщики в этом году включили риск заболевания коронавирусом в программы добровольного страхования жизни и здоровья. Такие страховки также предусматривают выплаты в случае недобровольной потери работы или ухода на длительный больничный.

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