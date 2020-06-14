Россияне стали чаще интересоваться страхованием от потери работы, приобретая комплексные страховые продукты , рассказали "РГ" во Всероссийском союзе страховщиков. В основном это страхование при оформлении кредита - ипотеки или автокредита, а также программы страхования жизни. Как отдельный продукт такие полисы на рынке не очень распространены.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Елена Березина

"В тех комплексных продуктах, где включен этот риск, клиенты стали чаще обращать внимание на это, и этот риск стал весомым дополнительным мотивом к приобретению страховки", - отметил вице-президент ВСС Виктор Дубровин. Он добавил, что широкому распространению страховок от потери работы как самостоятельного продукта мешают его серьезные ограничения. В частности, такие полисы предполагают выплаты, как правило, только в случае официального сокращения по инициативе работодателя. Наступление страхового события не может зависеть от воли страхователя. Также по таким полисам сильно ограничены страховые суммы. "Наличие большой суммы может провоцировать на сговор с работодателем или негативное поведение на работе с целью последующего увольнения по инициативе работодателя", - пояснил Дубровин.

Впрочем, найти страховку от потери работы как отдельный продукт на рынке можно. Купить такой полис могут россияне трудоспособного возраста, имеющие действующий бессрочный трудовой договор. Страховка защитит от недобровольной потери работы - то есть прекращения деятельности предприятия, увольнения из-за сокращения штата. Некоторые страховщики признают страховым случаем переезд работодателя в другой регион. Как правило, для оформления страховки необходимо иметь трудовой стаж не менее года, а на текущем месте работы - минимум три месяца. Один из страховщиков при цене полиса в 2500 рублей предлагает страховое возмещение в 60 тысяч. Заплатив за полис 5000 рублей, в случае увольнения не по собственному желанию можно получить 150 тысяч.

Практически все страховщики включили риск заболевания коронавирусом в программы добровольного страхования жизни и здоровья

Практически все крупные страховщики в этом году включили риск заболевания коронавирусом в программы добровольного страхования жизни и здоровья. Такие страховки также предусматривают выплаты в случае недобровольной потери работы или ухода на длительный больничный.