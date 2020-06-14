Рубль после праздников снова начнет укрепляться

Рубль завершил торговую неделю в небольшом минусе на фоне негативных прогнозов ФРС. Они привели к распродажам рисковых инструментов в пользу более надежных, в результате чего доллар смог укрепиться против других валют.

Специально для "Российской газеты" Арсений Дадашев, директор Академии управления финансами и инвестициями, дал прогноз по рублю и объяснил, как события в США помогают российской валюте укрепляться:

- Федеральная резервная система США ожидает, что ВВП Штатов упадет на 6,5 процентов. А начало восстановительных процессов наступит не ранее 2021 года. Причем, - прогнозирует эксперт, - трудная ситуация с безработицей в США может сохраниться и в 2022 году. Однако все это довольно трудно назвать неожиданными: в целом, они совпадают с мнением большинства участников рынка.

Гораздо более пристального внимания заслуживают слова Джерома Пауэлла о сохранении экономических стимулов вплоть до 2022 года, которые должны способствовать дальнейшему падению курса доллара и сохранению стоимости фондирования на невероятно низком уровне. Иными словами, после непродолжительной коррекции рисковых инструментов, стоит ожидать продолжения бычьего тренда по активам развивающихся стран, в том числе и по рублю.

С марта реальная доходность 10-летних трежерис (обобщенное название долговых обязательств правительства США) находится в отрицательной зоне - сейчас она составляет порядка -0,4 процента. А значит инвесторы продолжат искать защиты от инфляции в более доходных бумагах, выпущенных в других странах. В таких, как облигации федерального займа (ОФЗ), выпускаемые Минфином РФ.

Федрезерв еще не решился на таргетирование доходности, но шансы применения такой стратегии в ближайшем будущем крайне велики. Особенно учитывая ее успешную реализацию в период 1942-1951 годов. В этом случае, интерес к американскому долгу сократится еще сильнее.

На недавнем аукционе Минфин РФ реализовал пятилетние ОФЗ на сумму в 49,3 миллиарда рублей под средневзвешенную ставку в 5,18 процента годовых. Итоговый спрос на бумаги превысил 83 миллиарда. Интерес к российскому госдолгу поддерживается не только благодаря высокой доходности и кредитному рейтингу страны, но и ожиданиям скорого снижения ключевой ставки на один процент на заседании совета директоров ЦБ РФ 19 июня.

Таким образом, в ближайшую неделю стоит ожидать повышенной активности иностранных инвесторов, которая будет способствовать укреплению рубля. В скором времени на рынке усилится присутствие отечественных экспортеров, чьи обменные операции под уплату налогов в конце месяца тоже будут оказывать дополнительную поддержку курсу.

Если не случится негативных сюрпризов, то курс способен вновь вернуться к отметке в 68,30 за доллар.