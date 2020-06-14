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14.06.2020 08:00
Рубрика: Экономика

С чего начать малый бизнес после пандемии

Текст: Екатерина Петрова
Кооперация с крупными предприятиями станет наиболее удачным форматом для тех, кто собирается заняться предпринимательством, рассказала "Российской газете" вице-президент Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Елена Дыбова. Прислушаться к такой рекомендации стоит, если начать бизнес планируется в ведущих российских регионах, в первую очередь, Москве и Московской области.

Из-за высокой конкуренции и низкой платежеспособности населения раскрутить свое дело с нуля и в короткие сроки уверенно встать на ноги будет крайне сложно, уверена вице-президент ТПП. "Нужно брать и "прижиматься" к кому-то", - говорит Дыбова. По ее словам, у крупных производителей, как правило, много участков, которые они готовы отдать в управление и даже помочь с покупкой оборудования на первом этапе. Это та ниша, которая принесет прибыль. "Кроме кооперации с устоявшимися компаниями, взаимодействия с ними, прорывных отраслей для старта бизнеса сейчас я не вижу", - отмечает Дыбова, говоря о предпринимательстве в мегаполисах.

Фото: jacoblund / istock
Самозанятым помогут так же, как малым и средним предпринимателям

По ее словам, некоторые направления бизнеса, которые в период пандемии были востребованы, на деле оказались низкорентабельными. Речь, в частности, идет об онлайн-сегменте, включая доставку товаров через интернет. Это не прорывная ниша, подчеркнула эксперт.

Как вариант можно рассмотреть сегмент детского образования - это то, на чем родители пока не готовы экономить. Но опять же есть большой риск столкнуться с высокой конкуренцией. Еще одно направление - уход за людьми старшего возраста. Однако такой вид бизнеса в силу специфики потянет не каждый.

За пределами крупных городов найти свободные ниши более реально. К примеру, можно рассмотреть сегмент торговли, который связан со снабжением товарами жителей сельских территорий.

Новичкам в бизнесе Дыбова рекомендует оформлять статус самозанятых граждан. По ее словам, сегодня это самый оптимальный вариант для того, чтобы попробовать свои силы в новом деле. Достаточно регистрации через приложение в мобильном устройстве. Если дело не пошло, то можно снять с себя статус самозанятого. Сделать это достаточно просто, в отличие от юрлица - если регистрация проведена, то возникает целый пакет обременений. К примеру, обязательства перед налоговой службой, необходимость оформления отчетности и участия в документообороте.

Экономика Бизнес Малый бизнес Фонды, ассоциации и союзы Торгово-промышленная палата России

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