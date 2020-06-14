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14.06.2020 18:29
Рубрика: Экономика

Парадный вдох

Санатории просят субсидировать россиянам реабилитацию от коронавируса
Текст: Евгений Гайва, Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 128(8182)
Санаторная реабилитация переболевших коронавирусом будет стоить дороже обычной путевки. Для прохождения восстановительных курсов представители санаторно-курортного комплекса предложили правительству выдать россиянам субсидии и тем самым поддержать отечественные здравницы.
Морской воздух особенно полезен при восстановлении после болезни. Фото: Виктор Васенин Морской воздух особенно полезен при восстановлении после болезни. Фото: Виктор Васенин
Морской воздух особенно полезен при восстановлении после болезни. Фото: Виктор Васенин

Попытки простимулировать оздоровление граждан на российских курортах уже были, в России действует закон о социальном туризме, напоминает профессор кафедры индустрии гостеприимства, туризма и спорта РЭУ им. Плеханова Елена Джанджугазова. По закону работодатель может компенсировать своим сотрудникам отдых в России, а за это получить налоговые льготы. Предусмотрена и максимальная сумма оплачиваемой предприятием путевки - 50 тысяч рублей на человека.

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"Но одно дело оздоровление, а другое - лечение по профильным заболеваниям и реабилитация. Это разные режимы и разные деньги", - отмечает Джанджугазова. Россияне, перенесшие COVID-19, могли бы проходить реабилитацию в санатории. Такая путевка будет дороже из-за специфики поражения легочной системы. На стоимость также может влиять возраст пациента, степень тяжести перенесенного заболевания, добавляет она. Что должна представлять реабилитационная программа пациентов, переболевших коронавирусом? "Все зависит от того, в какой форме протекало заболевание. Если наблюдались легкие катаральные явления (как при обычной простуде), то это одно. А если развился фиброз легких, то это совсем иное, - говорит заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Евгений Ачкасов. - Когда не было пневмонии, человек быстро восстанавливается. Ему показаны аэробные, циклические нагрузки, скандинавская ходьба, прогулки. Нужно делать не менее пяти тысяч шагов в день. Когда же вирус вызвал фиброз легких, то пациент прежде всего должен адаптироваться к тому поражению тканей, которое произошло".

Реабилитационная программа, по словам Ачкасова, может включать оксигенотерапию, барокамеру, интервально-гипоксические тренировки, когда дышат воздухом, обедненным кислородом, нормальным и обогащенным кислородом. Медикаментозная терапия должна включать специальные отхаркивающие препараты. Используется поддержка сердечно-сосудистой системы, потому что при коронавирусе поражается и миокард. Если человек долго лежал, нужно разрабатывать мышцы и назначать лечебное питание.

По словам Ачкасова, санатории и профилактории просто обязаны включать в свои медицинские программы реабилитацию перенесших коронавирус. Особенно те, которые расположены на море. Морской воздух сам по себе прекрасный терапевт.

"С учетом федеральных методических рекомендаций по реабилитации такой курс должен длиться не менее 18-21 дня. Один койко-день с учетом лекарств, лабораторных исследований, процедур и всего остального обойдется в пределах 6-8 тысяч рублей", - подсчитал главный врач санатория "Виктория" в Кисловодске Павел Гречаник. По его оценке, стоимость путевки составит более 100 тысяч рублей.

Курс реабилитации людей, переболевших коронавирусом, должен составлять не менее 18-21 дня

Идею задействовать санатории как центры лечения ОРВИ и реабилитации уже переболевших коронавирусной инфекцией, высказывали в Национальной курортной ассоциации еще в мае. По мнению ее представителей, лечение в санаториях помогло бы пациентам избежать осложнений. "Субсидируемые государством программы реабилитации были бы хорошим способом и оздоровить население, и поддержать санаторно-курортный комплекс", - говорит президент ассоциации Александр Разумов. - Наш продукт используют туроператоры, чем он будет лучше, тем больше будет расширяться рынок медицинского и оздоровительного туризма".

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Представителей санкура поддержали в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП). Накануне объединение обратилось к премьер-министру Михаилу Мишустину выделить субсидии на санаторно-курортное лечение в период преодоления последствий пандемии коронавируса ("РГ" ознакомилась с письмом). Механизмы субсидирования оздоравливающихся граждан стоит предусмотреть как минимум до 2022 года, говорится в письме. Использовать для этих целей можно ресурсы государственных институтов развития. Кроме того, в России может быть создан Фонд развития курортов по аналогии с Фондом развития промышленности, считают в РСПП. Фонд станет выделять средства санаториям на долгосрочное развитие, а те должны будут обеспечить определенный стандарт обслуживания. Выделить средства из бюджета в РСПП также предложили на организацию оздоровления и отдыха детей.

Итоговые суммы возможных затрат в объединении не озвучили. Эксперты считают, что в расчетах должен участвовать минздрав, так как это министерство устанавливает нормативы лечения и реабилитации в санаториях.

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