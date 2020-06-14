Сенатор Пушков высмеял главу МИД Украины за "наступательную дипломатию"

Члена Совета Федерации Алексей Пушков высмеял заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о ведении "наступательной дипломатии" его страны в отношениях с Россией.

Ранее Кулеба заявил, что власти Украины навязывают ситуации, в которых первой приходится реагировать России, назвав данный подход "наступательной дипломатией".

"Когда глава МИД Украины толкует о "наступательной дипломатии", он прав в том смысле, что Украина раз за разом наступает на одни и те же грабли: пытается обойти Минские соглашения и всякий раз безуспешно", - написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

По его словам, "наступательная" дипломатия Украины выражается в том, что Донбасс от официальных властей страны "все дальше".