Рабочие на строящемся стадионе в Катаре не получают зарплату

Рабочие - мигранты, участвующие в постройке объектов к предстоящему Чемпионату мира по футболу-2022, не получают зарплату уже семь месяцев, сообщает правозащитная организация Amnesty International.

Некоторые работники получили лишь частичные платежи 7 июня, всего более сотни рабочих стадиона "Аль-Бейт" ожидают выплаты заработной платы.

"Этот случай иллюстрирует то, насколько легко по-прежнему эксплуатировать рабочих в Катаре, даже когда они строят одну из "жемчужин" Чемпионата мира по футболу", - сказал Стив Кокберн, глава Amnesty International по экономической и социальной справедливости.

Расследование Amnesty International дошло и до Верховного комитета Катара, который в настоящий момент "работает над выплатой остатка заработной платы", сообщает организация.

Несмотря на частичные выплаты, которые получили работники-мигранты, их положение в Катаре остается не лучшим. Некоторые организаторы ЧМ-2022 сообщают, что задержка зарплат проходит регулярно с июля 2019 года.

В феврале прошлого года большой интерес к Катару проявили власти Таджикистана. Две страны даже подписали соглашение, регулирующее прием работников. Однако, перспективы катарского направления для трудовых мигрантов выглядит весьма сомнительно как у экспертов, так и у представителей таджикских властей. Особой критике подвергается "кафала" - катарская система страховки мигрантов, которая больше похожа на современное рабство. По приезду у мигранта отбираются все документы и запрещается выход за пределы "рабочих городков". Фактически, работодатель получает неограниченную власти над рабочим.

Примечательно, что даже если Катар принимает на работу не гражданина страны официально - с заключением договора, исполнение обязательств со стороны нанимателя может быть и не проконтролировано. Так как в Катаре просто-напросто нет соответствующих органов контроля.