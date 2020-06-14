СМИ стали известны детали трансферных планов "Зенита"

В интернете появилась информация о летних трансферных планах футбольного клуба "Зенит". По данным портала Metaratings.ru, руководство "сине-бело-голубых" отложило переговоры по поводу продления соглашений со многими игроками до конца сезона. При этом окончательное решение по ряду из них до сих пор не принято. В частности, Юрий Жирков пока еще не получал предложения о пролонгации договора.

Между тем, капитан сборной России Артем Дзюба продолжит карьеру в "Зените". Также высока вероятность, что в Санкт-Петербурге останется Сердар Азмун, которым интересуется итальянский "Наполи".

Громких трансферов питерский клуб совершать этим летом не намерен. Зенитовцы отказались от приобретения форварда "Ростова" Эльдора Шомуродова, а для усиления линии нападения не исключен вариант с продлением контракта с Александром Кокориным.