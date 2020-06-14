Состоялась презентация китайско-французского проекта "Пекинский синантроп"

С начала 2020 года главы государств Китая и Франции провели четыре телефонных беседы. 5 июня во время телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что "в условиях пандемии только солидарность и взаимодействие - единственно правильный путь". По его словам, Китай и Франция должны продолжить совместную поддержку противоэпидемического единения всего международного сообщества, внести общий вклад в глобальную борьбу с пандемией, чтобы достичь окончательной победы над коронавирусом.

Выступая на онлайн-презентации, генеральный директор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил: "В Китае есть выражение, - "под порывами ветра познается стойкость травы, в пылающем пламени рождается настоящее золото". Китайско-французская дружба прошла проверку на прочность. Мы должны продолжать обмены и укреплять взаимодействие, изучать истоки происхождения человеческой цивилизации, чтобы совместными усилиями формировать крепкие духовные основы человеческой цивилизации в условиях противостояния пандемии".

Франк Ристер в своей речи отметил, что создание документального фильма было бы невозможно без тесного взаимодействия Китая и Франции. Он выразил глубокое удовлетворение процветанием культурного сотрудничества между странами. "Этот проект поможет нам узнать о контактах человечества тысячи лет тому назад, когда общение велось вне зависимости от государственных ограничений. В основе французско-китайских отношений - общие принципы и вера. Документальный фильм, несомненно, будет иметь успех", - добавил он.

Фото: sinorusfocus.com

В 2021 году отмечается столетие археологического открытия стоянки пекинского синантропа в Чжоукоудянь, этот год также объявлен Годом культуры и туризма между Китаем и Францией. Одним из важных проектов года станут съемки документального фильма "Пекинский синантроп - последний секрет человечества", которые совместно проведут Медиакорпорация Китая и Национальная телекорпорация Франции. Мировая премьера фильма состоится в декабре 2021 года, фильм покажут в эфире телеканала France-2 и документального канала Центрального телевидения Медиакорпорации Китая.

В последние годы Китай и Франция активно сотрудничают в сфере культурного наследия. Документальный фильм "Пекинский синантроп - последний секрет человечества" откроет новую страницу в истории китайско-французского гуманитарного взаимодействия.