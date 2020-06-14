Стартовал новый проект ко Дню культурного и природного наследия Китая

Новости

Действующему правительству Болгарии в пятый раз вынесут вотум недоверия 12:07
Женский экипаж впервые в истории выйдет патрулировать Черное море 12:00
В Анапе при задержании застрелен подозреваемый в ограблении банка 11:56
Главу Сургута госпитализировали с COVID-19 11:35
Могут ли лишить прав за обгон в тумане 11:00
На Кубани умер главный фермер края, спасая тонущего ребенка 10:58
Ученые назвали районы, где могут возникнуть новые вспышки пандемии 10:56
В Челябинской области произошел новый всплеск COVID-19 10:15
Россия не снимала ограничения на въезд на границе с Украиной в Крыму 10:04
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле 09:56
Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса 09:52
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат 09:45
Еще 2133 пациента вылечились от коронавируса в Москве 09:36
Скончался артист театра "Буфф" Сергей Масленников 09:29
В Буденновске вспоминают жертв теракта июня 1995 года 09:29
На Камчатке выяснят причины загрязнения бухты мазутом 09:24
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и бросили его в реку 09:19
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы 08:25
Как бюджетно улучшить шумоизоляцию автомобиля 08:14
Куда стрелка укажет: тест-драйв Jeep Compass 08:04
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса 07:13
Европейскую часть России ожидает вторая жаркая волна с начала лета 05:41
Администрация поселка в ЕАО ввела режим ЧС из-за выпавшего града 05:14
Юрист оценил эффект видеообращения Ефремова на ход дела о ДТП 05:02
Глава полиции Атланты покинет пост после смерти афроамериканца 04:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
14.06.2020 11:05
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Стартовал новый проект ко Дню культурного и природного наследия Китая

13 июня в Пекине и Гуйлине (Гуанси-Чжуанский автономный район) одновременно состоялась церемония открытия крупнейшего мультимедийного проекта под названием "Культурные реликвии моими глазами", который посвящен Дню культуры и природного наследия Китая 2020 года. Инициаторами данного проекта выступили мультимедийная платформа Медиакорпорации Китая "Яншипинь" и департамент законоположения и политики при Государственном управлении КНР по охране культурного наследия, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: Медиакорпорация Китая Фото: Медиакорпорация Китая
Фото: Медиакорпорация Китая

На торжественной церемонии присутствовали заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и секретарь парткома, глава Государственного управления по охране культурного наследия КНР Лю Юйчжу. В мероприятиях, прошедших в Пекине и Гуйлине, приняли участие руководители соответствующих ведомств Гуанси-Чжуанского автономного района, член комитета редакторов Медиакорпорации Китая Сунь Юйшин, замглавы Госуправления по охране культурного наследия КНР Гуань Цян и специалисты в области культурных реликвий страны. Сунь Юйшин призвал молодых людей внести вклад в охрану культурного наследия страны.

Фото: Медиакорпорация Китая

Используя такие новые медиа-технологии, как "короткие видеоролики + онлайн-видеотрансляции с помощью мобильных устройств", Медиакорпорация Китая в течение следующих трех месяцев продемонстрирует все аспекты историко-культурной ценности культурного наследия Китая, а также достижения страны в области защиты и использования культурных реликвий.

Фото: Медиакорпорация Китая

Специалисты в области культурного наследия, в числе которых и председатель Китайского союза по охране культурных памятников Шань Цзисян, во время онлайн-трансляции рассказали о офлайн-мероприятиях в рамках Дня культуры и природного наследия. Их организовали НИИ Дунхуан, администрация по охране исторического памятника "древний город Лянчжу" и другие участники мероприятия.

В видеороликах для приложения "Яншипинь" в прямом эфире показан самобытный облик разных культурных памятников по всей стране. Кроме этого, в эфир вышел документальный фильм "Если бы культурное наследие Китая могло говорить", подготовленный совместно Государственным комитетом по охране культурного наследия и Медиакорпорацией КНР.

В ближайшее время в приложении "Яншипинь" будет представлен ряд передач, рассказывающих о лучших представителях китайской традиционной культуры - таких, как "таинственные иероглифы культурного наследия Китая" и других.

Фото: Медиакорпорация Китая
Компании СМИ Медиакорпорация Китая

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле
С июля повысятся доходы некоторых пенсионеров
В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции парада Победы
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны