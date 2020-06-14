Стартовал новый проект ко Дню культурного и природного наследия Китая

На торжественной церемонии присутствовали заместитель заведующего отделом пропаганды ЦК КПК, гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и секретарь парткома, глава Государственного управления по охране культурного наследия КНР Лю Юйчжу. В мероприятиях, прошедших в Пекине и Гуйлине, приняли участие руководители соответствующих ведомств Гуанси-Чжуанского автономного района, член комитета редакторов Медиакорпорации Китая Сунь Юйшин, замглавы Госуправления по охране культурного наследия КНР Гуань Цян и специалисты в области культурных реликвий страны. Сунь Юйшин призвал молодых людей внести вклад в охрану культурного наследия страны.

Фото: Медиакорпорация Китая

Используя такие новые медиа-технологии, как "короткие видеоролики + онлайн-видеотрансляции с помощью мобильных устройств", Медиакорпорация Китая в течение следующих трех месяцев продемонстрирует все аспекты историко-культурной ценности культурного наследия Китая, а также достижения страны в области защиты и использования культурных реликвий.

Фото: Медиакорпорация Китая

Специалисты в области культурного наследия, в числе которых и председатель Китайского союза по охране культурных памятников Шань Цзисян, во время онлайн-трансляции рассказали о офлайн-мероприятиях в рамках Дня культуры и природного наследия. Их организовали НИИ Дунхуан, администрация по охране исторического памятника "древний город Лянчжу" и другие участники мероприятия.

В видеороликах для приложения "Яншипинь" в прямом эфире показан самобытный облик разных культурных памятников по всей стране. Кроме этого, в эфир вышел документальный фильм "Если бы культурное наследие Китая могло говорить", подготовленный совместно Государственным комитетом по охране культурного наследия и Медиакорпорацией КНР.

В ближайшее время в приложении "Яншипинь" будет представлен ряд передач, рассказывающих о лучших представителях китайской традиционной культуры - таких, как "таинственные иероглифы культурного наследия Китая" и других.