Крупнейшие торговые сети часто реализуют отдельные программы поддержки фермерских хозяйств, например, развивают так называемые программные закупки, когда сеть совместно с фермером договаривается об объемах, видах и стоимости производимой продукции. Совместно определяется ассортимент, а после торговая сеть гарантированно выкупает весь произведенный объем. Также в торговых залах крупных сетей выделяется площадь под фермерскую продукцию, которую представители малого и среднего бизнеса могут арендовать по сниженной ставке, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Зачастую торговые сети также берут на себя расходы по рекламе и продвижению их продукции. Кроме того, некоторые сети в рамках поддержки малого и среднего бизнеса, в большей степени пострадавшего от пандемии, запустили процедуры упрощенного заключения договоров на поставки сельхозпродукции от небольших производств. Эти программы предусматривают сокращение сроков рассмотрения договоров до 5-7 дней, сроков проверки контрагента до одного дня, отсутствие регламентированных минимальных объемов поставки, отсрочку платежа всего на 5 дней с момента приемки товара.
Вместе тем представители сетей обращают внимание на частые ошибки со стороны фермерских хозяйств, пытающихся зайти на полки крупных магазинов. Иногда объемы продаж не могут закрыть потребности даже двух-трех магазинов, говорит директор по развитию фермерского направления "Азбуки вкуса" Борис Акимов. Кроме того, возникают вопросы к соблюдению договоренностей, регулярности поставок, наличию необходимых документов. Например, фермерской продукции животного происхождения обязательно нужна регистрация в госсистеме ветеринарного цифрового контроля "Меркурий". Наиболее часто встречающиеся проблемы у мелких поставщиков - это отсутствие контроля качества на каждом этапе производства и отсутствие отлаженной логистики, добавляют в "Ашане".
Далеко не все фермеры готовы выполнять требования торговых сетей, признают в АКОРТ. По крайней мере самостоятельно. В развитых странах проблему несоответствия мелких производств стандартам крупной розницы решают в том числе и через сельскохозяйственные потребкооперативы, которые берут на себя функции складирования, формирования необходимого объема продукции, фасовки, транспортировки до сетей. Например, в Германии через кооперативные центры дистрибуции продается до 95% фермерской продукции от общего оборота.
Кроме того, решить проблему со сбытом поможет развитие нестационарной и развозной торговли - регламентирующий ее законопроект дорабатывается. Документ вводит обязательство предоставлять предпринимателю компенсационное место для торговли взамен изъятого в интересах государственных или муниципальных нужд. Кроме того, он устанавливает, что права на размещение торговой точки даются не менее чем на 5 лет с их продлением без последующих торгов. Также закон легализует автолавки и фудтраки. По подсчетам минпромторга, это позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить объем поставки как минимум на 4,5 тысячи тонн продукции.