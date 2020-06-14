Самоизоляция и отток посетителей с продовольственных рынков нанесли серьезный удар по небольшим производителям продуктов питания. На проблему обратил внимание президент - правительству дано поручение найти для фермерской продукции альтернативные каналы сбыта. Между тем крупные торговые сети заверяют: они тоже готовы принять новых поставщиков и для небольших компаний у них действуют особые условия. Главное - гарантировать качество товара и регулярность поставок.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Татьяна Карабут

Крупнейшие торговые сети часто реализуют отдельные программы поддержки фермерских хозяйств, например, развивают так называемые программные закупки, когда сеть совместно с фермером договаривается об объемах, видах и стоимости производимой продукции. Совместно определяется ассортимент, а после торговая сеть гарантированно выкупает весь произведенный объем. Также в торговых залах крупных сетей выделяется площадь под фермерскую продукцию, которую представители малого и среднего бизнеса могут арендовать по сниженной ставке, рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Зачастую торговые сети также берут на себя расходы по рекламе и продвижению их продукции. Кроме того, некоторые сети в рамках поддержки малого и среднего бизнеса, в большей степени пострадавшего от пандемии, запустили процедуры упрощенного заключения договоров на поставки сельхозпродукции от небольших производств. Эти программы предусматривают сокращение сроков рассмотрения договоров до 5-7 дней, сроков проверки контрагента до одного дня, отсутствие регламентированных минимальных объемов поставки, отсрочку платежа всего на 5 дней с момента приемки товара.

Сети готовы сокращать фермерам сроки рассмотрения договоров, снимать ­требования по минимальным объемам поставок и быстро платить

Вместе тем представители сетей обращают внимание на частые ошибки со стороны фермерских хозяйств, пытающихся зайти на полки крупных магазинов. Иногда объемы продаж не могут закрыть потребности даже двух-трех магазинов, говорит директор по развитию фермерского направления "Азбуки вкуса" Борис Акимов. Кроме того, возникают вопросы к соблюдению договоренностей, регулярности поставок, наличию необходимых документов. Например, фермерской продукции животного происхождения обязательно нужна регистрация в госсистеме ветеринарного цифрового контроля "Меркурий". Наиболее часто встречающиеся проблемы у мелких поставщиков - это отсутствие контроля качества на каждом этапе производства и отсутствие отлаженной логистики, добавляют в "Ашане".

Далеко не все фермеры готовы выполнять требования торговых сетей, признают в АКОРТ. По крайней мере самостоятельно. В развитых странах проблему несоответствия мелких производств стандартам крупной розницы решают в том числе и через сельскохозяйственные потребкооперативы, которые берут на себя функции складирования, формирования необходимого объема продукции, фасовки, транспортировки до сетей. Например, в Германии через кооперативные центры дистрибуции продается до 95% фермерской продукции от общего оборота.

Кроме того, решить проблему со сбытом поможет развитие нестационарной и развозной торговли - регламентирующий ее законопроект дорабатывается. Документ вводит обязательство предоставлять предпринимателю компенсационное место для торговли взамен изъятого в интересах государственных или муниципальных нужд. Кроме того, он устанавливает, что права на размещение торговой точки даются не менее чем на 5 лет с их продлением без последующих торгов. Также закон легализует автолавки и фудтраки. По подсчетам минпромторга, это позволит сельхозтоваропроизводителям увеличить объем поставки как минимум на 4,5 тысячи тонн продукции.