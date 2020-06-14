Три человека пострадали при взрыве бытового газа в жилом доме в Минске

Три человека получили травмы в результате взрыва бытового газа в одном из жилых домов Минска, сообщается на сайте МЧС Республики Беларусь.
Сообщение о пожаре поступило спасателям в 20.31 по московскому времени. По предварительной информации, возгоранию предшествовала вспышка бытового газа.
К моменту приезда пожарных огонь охватил квартиру на первом этаже. В 20.47 пожар был потушен.
Работники МЧС спасли пять человек из подъезда, где находилась горевшая квартира, еще троих эвакуировали из соседнего. Троих с ожогами доставили в местную больницу.
Пять человек спасены работниками МЧС из подъезда, где горела квартира, три человека эвакуированы из соседнего. По предварительной информации пожару предшествовала вспышка бытового газа. pic.twitter.com/vjjerUaEIT— 112.by МЧС Беларуси (@112by) June 14, 2020