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14.06.2020 07:00
Рубрика: Общество

Туроператоры назвали популярные зарубежные направления этого лета

Текст: Евгений Гайва
Россияне уже покупают зарубежные туры в основном на вторую половину лета. Среди самых популярных направлений Турция, Греция и Кипр, рассказали "РГ" представители туроператоров.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Сейчас продаем туры начиная с 10 июля. До этой даты пока международные полеты отменены в связи с неопределенностью ситуации. Далее туры доступны для бронирования", - рассказала представитель компании "Тез Тур". Со второй половины лета в компании сохраняются все планы на летний сезон, а также все летные программы. При этом будет также оцениваться эпидемиологическая ситуацию, пояснила она.

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Самые популярные направления - Турция, Греция, Кипр, Испания, Болгария, отметили в туркомпании. "Эти страны в топе направлений на вторую половину лета. Люди соскучились по морю и солнцу" - сказала собеседник "РГ".

По данным туроператора "Анекс тур", среди самых популярных зарубежных направлений также Турция, Испания, Кипр, Греция и еще Тунис. "Основной поток новых бронирований сейчас приходится на перенос дат или направления забронированных туров ранее", - пояснила представитель компании.

Выбирая направление, туристы смотрят на готовность других стран принимать гостей. Пользующиеся спросом Турция, Греция, Кипр, Болгария уже объявили об открытии границ для туристов. О решении Испании пока официальной информации нет, но все понимают, что российский рынок очень привлекателен, говорят представители турбизнеса. Так что сейчас больше вопросов к российской стороне об открытии границ, замечают они. В соседних государствах - Беларуси, Молдове международное сообщение начнет восстанавливаться уже с июля, говорят представители туркомпаний.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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По мнению вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, зарубежные туры, по предварительными прогнозам, могут появиться в конце третьего квартала 2020 года. Если до даты поездки по забронированным турам границы так и не будут открыты, туроператоры предложат клиентам перенести туры на альтернативные будущие даты.

Те туристы, которые не могут перенести туры с июня и начала июля на более поздние даты, присматриваются к направлениям внутри страны, отметила представитель компании "Анекс тур". Например, это Краснодарский край или Калининградская область. Также набирает популярность Хакасия. На этом направлении туроператор открыл чартерную программу.

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