Ученые сообщили об угрозе развития новой болезни из-за COVID-19

Группа ученых из Австралии, Франции, Италии, США, Германии, Камеруна и Сингапура пришла к выводу, что коронавирус не только осложняет лечение при сахарном диабете, но и способен провоцировать развитие болезни.

Как сообщает журнал New England Journal of Medicine, существует двунаправленная связь между COVID-19 и сахарным диабетом.

"У пациентов с COVID-19 наблюдалось новое начало диабета и тяжелые метаболические осложнения уже существующего диабета", - говорится в научной публикации.

Ученые выдвинули гипотезу, что фермент ACE-2, который обеспечивает проникновение коронавируса в клетки, также воздействует и на бета-клетки поджелудочной железы, жировую ткань, тонкий кишечник и почки на органы. В итоге коронавирус может взывать изменения метаболизма глюкозы.

Исследователи пока не знают, является развивающийся у пациентов с COVID-19 диабет болезнью нового вида или принадлежит двум ранее известным типам.

Для решения этих проблем международная группа создала глобальный реестр пациентов с сахарным диабетом, связанным с COVID-19.