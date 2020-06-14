Ученый рассказал о возможности появления агрессивных форм коронавируса

По его словам, при создании вакцины необходимо учесть механизм мутаций COVID-19, в том числе и в более агрессивные формы. Он сообщил, что последние научные работы свидетельствуют, что мутация происходит у белкового рецептора вируса, а не его РНК (рибонуклеиновой кислоты - уникального генетического материала организма). По словам Пальцева, сейчас есть опасения, что мутации будут неблагоприятными и появятся более агрессивные формы инфекции. Поэтому вакцина должна быть не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК.

Если же вакцина будет создана только на основе белковых рецепторов, то она не подействует, как только эти рецепторы у вируса изменятся. "К тому же любая нормальная вакцина проходит много стадий испытания, на которые потребуется полтора-два года, и надо четко ориентироваться на этот срок. Поэтому я бы рассчитывал на естественный иммунитет населения", - отметил академик.

Он также считает, что вторая волна коронавируса наверняка будет, потому что любая эпидемия, особенно пандемия, длится от года до трех лет. По мнению Пальцева, готовясь ко второй волне, необходимо устранить дефицит витамина D3, соединений цинка, омега-3 у россиян. Эти вещества влияют на формирование иммунитета.

Впрочем ранее итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи в беседе с агентством РИА Новости заявил, что коронавирус ослабевает. Это вселяет надежду, что второй волны пандемии COVID-19 осенью не произойдет.