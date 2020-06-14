В чем опасность стать "суперпользователем" смартфона

Многие пользователи наверняка слышали о таких понятиях, как jailbreak и root-доступ - то есть получение прав "суперпользователя" - на смартфонах с операционными системами iOS и Android. Несмотря на то, некоторые принципы этих процессов схожи, они все же отличаются друг от друга. Эксперты рассказали, чем может грозить пользователю расширение прав доступа к устройству, не предусмотренное производителем смартфона.

Английское слово jailbreak дословно означает "побег из тюрьмы" или "взлом". Это официально не поддерживаемая компанией Apple на айфонах операция, позволяющая получить доступ к файловой системе для iOS-устройств. Фактически, это получение прав администратора на своем айфоне и возможность делать с ним все, что заблагорассудится. На заре jailbreak-эпохи времен iPhone 4 (а это 2011 год), пользователи делали "взлом" устройства для установки пиратских приложений. Спустя некоторое время jailbreak стали ставить для того, чтобы установить твики - приложения, расширяющие возможности операционной системы.

Как и в случае с jailbreak, root-доступ это получение прав суперпользователя, иначе говоря, администратора на смартфоне с операционной системой Android. Имея root-доступ, пользователь сможет удалять встроенные в систему приложения, удалять рекламу в приложениях и браузерах, делать резервное копирование с помощью абсолютно любых программ, а также удалять из приложений проверку на лицензии и многое другое.

Член совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц считает, что на сегодняшний день получение root-прав и jailbreak ради улучшения пользовательских возможностей просто не имеет смысла: "Времена изменились, появились мобильные банковские приложения, жестче встал вопрос хакеров, и в приоритете уже приватность и безопасность устройства, - говорит он. - А это именно то, чего вместе с обновлениями и гарантией вас лишают подобные манипуляции со смартфоном". Кроме того, многие приложения просто могут перестать открываться, предупреждает он.

Схожей позиции придерживается и Антон Куканов, руководитель цифровой экспертизы Роскачества. Он полагает, что основными минусами получения прав суперпользователя в смартфонах являются непредсказуемые последствия поведения устройств: "На операционной системе Android, где получаемые права шире, есть риск получить полностью не работающее устройство, иначе говоря "кирпич". Кроме того, есть риск заражения смартфона троянским программным обеспечением и последующей потери денег и важных персональных данных: начиная от записной книжки и заканчивая фотографиями и видео".