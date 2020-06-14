В Германии предложили вычеркнуть из конституции слово "раса"

"Никто не должен ущемляться или получать привилегии по признаку пола, происхождения, расы, языка, веры, религиозных или политических взглядов", - гласит статья 3 Основного закона ФРГ. Формулировка, принятая еще в 1949 году, до недавнего времени никого не смущала, однако фракция "Зеленых" углядела в ней "лингвистический расизм".

Оппозицию поддержала министр юстиции от социал-демократов Кристине Ламбрехт. По ее мнению, законодатели после войны выбирали выражения в контексте своего времени, но не все из них теперь кажутся уместными. "Существует только одна раса - люди", - говорит однопартиец госпожи Ламбрехт, депутат бундестага родом из Сенегала Карамба Диаби. Заодно с политиками выступили правозащитники и ученые университета Йены, признавшие термин псевдонаучным наследием колониальных времен.

Между тем правящий блок ХДС/ХСС отнесся к идее сдержанно. Лидер фракции консерваторов Торстен Фрай заявил, что игра в слова не поможет продвинутся в реальной борьбе с ксенофобией. Ну а представитель правительства Штеффен Зайберт лишь осторожно сообщил, что канцлер Меркель не возражает против общественной дискуссии на эту тему. "Мне все равно. Я предпочитаю противостоять расизму, нежели вдаваться в теорию", - заявил премьер земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер. А вот парламент Бремена уже проголосовал за то, чтобы убрать слово "раса" из земельной конституции. Ранее от его употребления отказались во Франции, Финляндии и Швеции.