В Германии предложили вычеркнуть из конституции слово "раса"

Новости

Беглый болгарский бизнесмен создаст собственную политическую партию 15:13
СМИ стали известны детали трансферных планов "Зенита" 15:13
Трамп пригрозил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу 15:12
Депутат ГД Вячеслав Никонов рассказал о необходимости внесения поправок в Конституцию РФ 14:46
Эксперты подсчитали потери авиаперевозчиков в 2020 году 14:40
Путин рассказал, как принималось решение о взятии аэропорта Слатина в Косово 14:40
В Лондоне задержан осквернивший памятник полицейскому вандал 14:38
МИД: Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен 14:18
Получить помощь государства смогут 24 тысяч социальных НКО 14:11
"БелАЗ" поставил два новых 240-тонных самосвала на Урал 14:10
В аэропорту Пулково столкнулись два самолета 14:05
Водитель сгорел заживо в ДТП на 69-м километре МКАД 13:58
Испания открывает границы со странами Евросоюза 13:56
Участник парада 1945-го побывал на репетиции Парада Победы 2020 года 13:38
Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима 13:32
Президент Аргентины отменил тур по стране из-за подозрений на COVID у министра 13:25
Самый дорогой Lada Xray Cross. Кто будет покупать версию Instinct 13:05
Молодоженам в Колумбии предоставят 3 дня оплачиваемого отпуска 12:58
В Северной Осетии задержаны подозреваемые в незаконном обналичивании маткапитала 12:44
Сотрудники Росгвардии спасли 20 человек при пожаре в Ленинградской области 12:38
Действующему правительству Болгарии в пятый раз вынесут вотум недоверия 12:07
Женский экипаж впервые в истории выйдет патрулировать Черное море 12:00
В Анапе при задержании застрелен подозреваемый в ограблении банка 11:56
Главу Сургута госпитализировали с COVID-19 11:35
Могут ли лишить прав за обгон в тумане 11:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
14.06.2020 15:27
Рубрика: В мире

В Германии предложили вычеркнуть из конституции слово "раса"

Текст: Екатерина Забродина
В Германии решили бороться с расовой дискриминацией без упоминания о "расе" - группа депутатов бундестага потребовала вычеркнуть это слово из конституции страны как "расистское". Правда, они пока не придумали, чем его заменить, пишет Der Spiegel.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Никто не должен ущемляться или получать привилегии по признаку пола, происхождения, расы, языка, веры, религиозных или политических взглядов", - гласит статья 3 Основного закона ФРГ. Формулировка, принятая еще в 1949 году, до недавнего времени никого не смущала, однако фракция "Зеленых" углядела в ней "лингвистический расизм".

Фото: kinopoisk.ru
Басинский: Запрещая "Унесенные ветром", США повторяют опыт советского прошлого

Оппозицию поддержала министр юстиции от социал-демократов Кристине Ламбрехт. По ее мнению, законодатели после войны выбирали выражения в контексте своего времени, но не все из них теперь кажутся уместными. "Существует только одна раса - люди", - говорит однопартиец госпожи Ламбрехт, депутат бундестага родом из Сенегала Карамба Диаби. Заодно с политиками выступили правозащитники и ученые университета Йены, признавшие термин псевдонаучным наследием колониальных времен.

Между тем правящий блок ХДС/ХСС отнесся к идее сдержанно. Лидер фракции консерваторов Торстен Фрай заявил, что игра в слова не поможет продвинутся в реальной борьбе с ксенофобией. Ну а представитель правительства Штеффен Зайберт лишь осторожно сообщил, что канцлер Меркель не возражает против общественной дискуссии на эту тему. "Мне все равно. Я предпочитаю противостоять расизму, нежели вдаваться в теорию", - заявил премьер земли Шлезвиг-Гольштейн Даниэль Гюнтер. А вот парламент Бремена уже проголосовал за то, чтобы убрать слово "раса" из земельной конституции. Ранее от его употребления отказались во Франции, Финляндии и Швеции.

В мире Европа Германия Беспорядки и протесты из-за убийства афроамериканца в США

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин назвал причину беспорядков в США
В России отменен "банковский роуминг"
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле
С июля повысятся доходы некоторых пенсионеров
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Америка оказалась расколота на два непримиримых лагеря
Как в европейских странах оценивают действия властей в период пандемии