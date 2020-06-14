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14.06.2020 19:51
Рубрика: В мире

В голове снесенной в США статуи лидера южан нашли бутылку старого виски

Текст: Константин Волков

В голове демонтированной статуи Джефферсона Дэвиса, стоявшей в Капитолии штата Кентукки, нашли бутылку виски и газету 1936 года. Об этом сообщает издание The New York Post.

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Статуя Джефферсона Финиса Дэвиса, первого и единственного президента Конфедеративных штатов Америки в 1861-65 годах, уроженца штата Кентукки, была демонтирована под влиянием антирасистских выступлений, идущих сейчас по всем Соединенным Штатам.

В голове статуи была найдена бутылка бурбона Glenmore Kentucky и газета, датированная 1936 годом, когда скульптура была установлена в Капитолии штата.

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