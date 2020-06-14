В голове снесенной в США статуи лидера южан нашли бутылку старого виски

В голове демонтированной статуи Джефферсона Дэвиса, стоявшей в Капитолии штата Кентукки, нашли бутылку виски и газету 1936 года. Об этом сообщает издание The New York Post.

Статуя Джефферсона Финиса Дэвиса, первого и единственного президента Конфедеративных штатов Америки в 1861-65 годах, уроженца штата Кентукки, была демонтирована под влиянием антирасистских выступлений, идущих сейчас по всем Соединенным Штатам.

В голове статуи была найдена бутылка бурбона Glenmore Kentucky и газета, датированная 1936 годом, когда скульптура была установлена в Капитолии штата.