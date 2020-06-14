В ходе протестов в Атланте двое убиты, пятеро ранены

В ходе протестов, вспыхнувших в Атланте после убийства полицейским чернокожего Брукса, погибли двое и были ранены пятеро. Об этом сообщает американский телеканал Fox News.

По всей видимости, эти убийства и ранения не связаны напрямую с протестами. Пока в городе шли манифестации в связи со смертью 26-летнего афроамериканца Рейшарда Брукса, застреленного полицейским, на северо-востоке Атланты неизвестные открыли огонь из автомобиля. Два человека скончались на месте, трое получили ранения. Полиция разыскивает причастных к преступлению, однако основные силы правопорядка сейчас задействованы для контроля над ситуацией вокруг протестов, поэтому расследование может затянуться.

Вечером 12 июня полиция попыталась задержать Брукса, который спал в автомобиле неподалеку от ресторана быстрого питания. Брукс вступил в схватку с полицейскими, отнял у одного из них электрошокер, а также попытался применить его против соперников. После этого один из полисменов несколько раз выстрелил в Брукса, который позднее скончался в госпитале.

Этот инцидент вызвал массовые выступления против расизма и полицейского произвола. Толпа сожгла ресторан, рядом с которым Брукса попытались задержать. В настоящее время в Атланте проходит уличный рэп-концерт и массовые манифестации, иногда сопровождаемые мародерством.

При этом многие чиновники и ответственные лица уже заявили, что ситуация с убийством Брукса, оказавшего сопротивление полиции, "не столь однозначна" и отличается от обстоятельств убийства не сопротивлявшегося Джорджа Флойда в Миннесоте.