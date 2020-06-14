В Китае выросло число погибших от взрыва автоцистерны

По меньшей мере 18 человек погибли в результате взрыва автоцистерны в Китае, в числе пострадавших не менее 166 человек. ЧП произошло накануне на скоростном шоссе в китайской восточной провинции Чжэцзян. Об этом сообщает телеканал CGTN.

"Предварительно установлено, что тягач с цистерной со сжиженным газом, взорвался на съезде со скоростного шоссе. Взрывная волна подбросила цистерну в воздух. Пролетев больше сотни метров, она упала на располагавшиеся у дороги заводские постройки, в результате произошел вторичный взрыв", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

Здания в населенном пункте, расположенном вблизи дорожного участка, где случилась авария, были разрушены, люди оказались под завалами. На месте работают оперативные службы.