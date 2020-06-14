В Лондоне 15 человек пострадали в ходе массовых беспорядков

Очередная массовая акция на улицах британской столицы завершилась беспорядками, арестами и госпитализацией раненых. Не менее 15 человек получили различные травмы и пятеро зачинщиков арестованы полицией, сообщает ТАСС.

На этот раз главной движущей силой стали крайне правые активисты и футбольные фанаты, вышедшие на улицы города, чтобы защитить статую премьер-министра Соединенного Королевства Уинстона Черчилля от посягательств вандалов, которые неделю назад покрыли постамент разнообразными оскорбительными граффити.

Агрессивно настроенные правые устроили стычку с копами, а также с участниками движения Black Lives Matter, протестующими против жестких действий полиции.

"До настоящего момента на акциях протеста в Лондоне мы оказали помощь 15 пациентам, получившим травмы, включая двоих полицейских. Шесть из этих пациентов, все - из числа населения, были госпитализированы", - подвели итоги стычки в городской скорой помощи.