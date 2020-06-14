В Лондоне задержан осквернивший памятник полицейскому вандал

В Лондоне задержан 28-летний участник протестов за глумление над памятником полицейского, погибшим при исполнении долга. Об этом сообщила полиция британской столицы.

Инцидент произошел в ходе демонстрации крайне-правых, которые вышли на улицу в знак несогласия с антирасистскими манифестациями. Правые и левые попытались устроить стычки на улицах Лондона, в то время как полиция встала между двумя сторонами, стараясь не допустить потасовок.

В настоящее время осквернитель памятника из числа крайне-правых находится в полицейском участке в Эссексе (Восточный Лондон) и дает показания.