В МОК восхищены подготовкой Пекина к зимней Олимпиаде-2022

Новости

Опрос: Жители Таиланда не хотят возвращения туристов 18:37
В ходе протестов в Атланте двое убиты, пятеро ранены 18:14
Володин почтил память Станислава Говорухина 17:39
Более 100 росгвардейцев приняли участие в акции безвозмездной сдачи крови 17:38
Противники Трампа в его день рождения поздравляют Обаму 17:33
Культовые иномарки 1990-х: есть ли смысл рассматривать старый премиум 17:28
Армена Джигарханяна выписали 17:17
Власти Великобритании пересмотрят дистанцию в два метра между людьми 17:11
Новая вспышка коронавируса вышла за пределы Пекина 16:42
Прокуратура начала проверку столкновения авиалайнеров в Пулково 16:39
Можно ли объехать ДТП по "встречке" 16:00
Корабли Каспийской флотилии ушли на военный парад в Санкт-Петербург 15:42
В Германии предложили вычеркнуть из конституции слово "раса" 15:27
Ученый рассказал о возможности появления агрессивных форм коронавируса 15:21
Беглый болгарский бизнесмен создаст собственную политическую партию 15:13
СМИ стали известны детали трансферных планов "Зенита" 15:13
Трамп пригрозил, что не будет смотреть матчи сборной США по футболу 15:12
Депутат ГД Вячеслав Никонов рассказал о необходимости внесения поправок в Конституцию РФ 14:46
Эксперты подсчитали потери авиаперевозчиков в 2020 году 14:40
Путин рассказал, как принималось решение о взятии аэропорта Слатина в Косово 14:40
В Лондоне задержан осквернивший памятник полицейскому вандал 14:38
МИД: Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложен 14:18
Получить помощь государства смогут 24 тысяч социальных НКО 14:11
"БелАЗ" поставил два новых 240-тонных самосвала на Урал 14:10
В аэропорту Пулково столкнулись два самолета 14:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
Куда можно поехать тем, у кого отпуск в июне
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - обсудим с экспертами новые правила поступления в вузы
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
15 июня - видеоинтервью зампреда Банка России Владимира Чистюхина о новациях в ОСАГО
14.06.2020 17:55
Рубрика: Спорт

В МОК восхищены подготовкой Пекина к зимней Олимпиаде-2022

Текст: Николай Долгополов
Председатель координационной комиссии МОК по подготовке Пекина к зимним Олимпийским играм 2022 года Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что в последние несколько месяцев организаторы добились внушительного прогресса, несмотря на эпидемию коронавируса. Видеодоклад Пекина вызвал одобрение членов МОК и представителей международных спортивных федераций.

На официальном сайте МОК говорится, что оргкомитет после некоторого перерыва вновь приступил к серьезной работе.

Фото: ARIS MESSINIS / AFP
Токио делает все для спасения Олимпиады

А ведь до этого многие руководители международного спорта высказывали некоторые опасения. Китай - первая страна, пораженная COVID-19. Тем не менее китайцы, следуя графику, возводят основные спортивные объекты. Два катка - один для керлинга, а второй для шорт-трека - уже работают в Пекине, они готовы принять сборные КНР по этим дисциплинам и фигурному катанию. Центр горнолыжных видов спорта и олимпийская деревня для представителей альпийских дисциплин начнут функционировать во второй половине этого года недалеко от китайской столицы.

Предполагается, что сразу же после открытия первыми их посетителями станут школьники. Но главное даже не это. Цель организаторов - не только провести Олимпиаду на высоком уровне, а привлечь к занятием зимним видам спорта 300 миллионов своих сограждан. И даже при строгой самоизоляции 12 миллионов человек участвовали в онлайн-турнире "На коньках к 2022-му!". И еще одна внушительная цифра: 800 тысяч жителей громадной страны подали заявки с просьбой принять их в олимпийские волонтеры.

Конечно, сложности остаются. Задерживаются поставки зарубежного оборудования. Из-за пандемии иностранные специалисты пока не могут приехать в Китай и приступить к установке в Пекин уже доставленного.

Фото: Ian Langsdon/Pool via REUTERS
Мэр Парижа выступила за проведение Олимпиады-2024

В нынешних непростых условиях оргкомитет постарается еще более повысить эффективность управления и планирования, улучшить координацию всех усилий.

Впервые в истории временной интервал между летней Олимпиадой, которая пройдет, если позволит коронавирус, в 2021 году в Токио, и зимней составит меньше полугода. На что президент МОК Томас Бах заметил: "Это поможет еще больше повысить интерес к Олимпийским играм-2022 которых, понятно, ждет весь мир".

Пойдет все хорошо, и торжественное открытие Игр состоится 4 февраля 2022 года, а Пекин станет первым городом-столицей зимней и летней Олимпиады.

Спорт Олимпийские игры Спортивные организации МОК

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин назвал причину беспорядков в США
В России отменен "банковский роуминг"
На репетиции парада "засветилась" новейшая боевая машина
Собянин озвучил планы по снятию ограничений в Москве в июле
Пульмонолог рассказал о восстановлении легких после коронавируса
Валерий Брагин возглавил сборную России по хоккею
Россия может принять финальный турнир Лиги чемпионов-2019/20