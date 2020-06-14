В МОК восхищены подготовкой Пекина к зимней Олимпиаде-2022

На официальном сайте МОК говорится, что оргкомитет после некоторого перерыва вновь приступил к серьезной работе.

А ведь до этого многие руководители международного спорта высказывали некоторые опасения. Китай - первая страна, пораженная COVID-19. Тем не менее китайцы, следуя графику, возводят основные спортивные объекты. Два катка - один для керлинга, а второй для шорт-трека - уже работают в Пекине, они готовы принять сборные КНР по этим дисциплинам и фигурному катанию. Центр горнолыжных видов спорта и олимпийская деревня для представителей альпийских дисциплин начнут функционировать во второй половине этого года недалеко от китайской столицы.

Предполагается, что сразу же после открытия первыми их посетителями станут школьники. Но главное даже не это. Цель организаторов - не только провести Олимпиаду на высоком уровне, а привлечь к занятием зимним видам спорта 300 миллионов своих сограждан. И даже при строгой самоизоляции 12 миллионов человек участвовали в онлайн-турнире "На коньках к 2022-му!". И еще одна внушительная цифра: 800 тысяч жителей громадной страны подали заявки с просьбой принять их в олимпийские волонтеры.

Конечно, сложности остаются. Задерживаются поставки зарубежного оборудования. Из-за пандемии иностранные специалисты пока не могут приехать в Китай и приступить к установке в Пекин уже доставленного.

В нынешних непростых условиях оргкомитет постарается еще более повысить эффективность управления и планирования, улучшить координацию всех усилий.

Впервые в истории временной интервал между летней Олимпиадой, которая пройдет, если позволит коронавирус, в 2021 году в Токио, и зимней составит меньше полугода. На что президент МОК Томас Бах заметил: "Это поможет еще больше повысить интерес к Олимпийским играм-2022 которых, понятно, ждет весь мир".

Пойдет все хорошо, и торжественное открытие Игр состоится 4 февраля 2022 года, а Пекин станет первым городом-столицей зимней и летней Олимпиады.