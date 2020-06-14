Пекин сообщил о нескольких десятках новых случаев коронавируса, кроме 43 зафиксированных ранее. Все они связаны со столичным оптовым рынком Синфади на юго-западе города. "Столица КНР входит в чрезвычайный период... Мы должны быть готовы к продолжительной борьбе с вирусом", - заявил представитель руководства мегаполиса Су Хэдзян. Он отметил, что эпидемический контроль в Пекине могут ввести надолго. В городе отменены все спортивные мероприятия.

На фоне опасений появления второй волны COVID-19, о которой предупреждают многие эксперты, Пекин старается максимально изолировать потенциальных носителей коронавируса. Столичные власти уже распорядились, чтобы все, кто начиная с 30 мая так или иначе контактировал с посетителями рынка Синфади, доложили об этом на работе и по месту жительства, а также прошли тестирование на коронавирус. Сдать анализы должны и те, кто живет в соседних кварталах. Для массового тестирования была выделена в том числе больница, находящаяся в районе рынка.

Сам рынок Синфади оцеплен по периметру полицией. В воскресенье в Пекине были закрыты еще шесть оптовых продовольственных рынков. Территория вокруг них оказалась усыпана сельхозпродукцией, поскольку фермерам было некуда девать привезенный товар. Помимо этого власти изолировали одиннадцать жилых кварталов вокруг Синфади и закрыли девять школ, введя в районе военное положение. Предположительно, новая вспышка началась после разделки на рынке "импортного лосося".

Главный редактор близкого к правительству КНР издания Global Time Ху Сидзин призвал американские власти понаблюдать, "как китайский народ берет под контроль вспышку коронавируса". Более 10 городов сообщили о приостановке транспортного сообщения со столицей. Поездки из Пекина в другие города также находятся под временным запретом.