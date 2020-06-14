В России отменен "банковский роуминг"

С 14 июня в России законодательно отменяется так называемый "банковский роуминг" - комиссии за межрегиональные переводы денег между клиентами внутри одного банка. По сути речь здесь идет об отмене таких комиссий в Сбербанке как доминирующем игроке на этом рынке.

Идея отменить "банковский роуминг" появилась в начале 2019 года и стала законом в середине декабря. Сегодня истек полугодовой срок вступления документа в силу. Инициативу предложили правительству Банк России, Минфин и Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

Де-факто Сбербанк убрал "банковский роуминг" в начале июня. Банк отменил комиссии за переводы внутри банка в одном регионе и между регионами, если они не превышают 50 тысяч рублей в месяц. Комиссия за перевод свыше этой суммы составит 1%, но не больше тысячи рублей. По данным Сбербанка, в лимит переводов в 50 тысяч рублей в месяц укладываются почти 90% клиентов банка. Для тех, кто переводит больше, Сбербанк ввел систему подписок, которые могут снизить комиссии за переводы сверх лимита.

Глава Сбербанка Герман Греф связывал процесс отмены "банковского роуминга" и с подключением к системе быстрых платежей (СБП), запущенной в 2019 году Банком России. В конце мая Сбербанк завершил полноценное присоединение клиентов к СБП. Таким образом, через этот канал клиенты Сбербанка могут бесплатно переводить до 100 тысяч рублей в месяц в другие банки-участники СБП, и наоборот. Сервис доступен клиентам в мобильном приложении "Сбербанк Онлайн" на платформах iOS и Android.

Чтобы воспользоваться переводом через СБП в приложении Сбербанка, нужно сначала в настройках профиля выбрать вкладку "Соглашения и договоры", в ней внизу выбрать подключение к СБП и подтвердить свое согласие. Только после этого перевод через систему быстрых платежей станет доступным в разделе "Платежи".