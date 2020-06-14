В Совете Европы состоится выставка, посвященная Сопротивлению

Еще с большей благодарностью Россия относится к своим соотечественникам, которые боролись с фашизмом в других странах. "После вторжения Германии в Советский Союз ряды европейского Сопротивления пополнили десятки тысяч советских граждан. Среди них были не только военнопленные, бежавшие из нацистских концлагерей, но и мирные граждане, угнанные в нацистское рабство. Свой вклад в борьбу за освобождение Европы внесли и русские эмигранты, вставшие на позиции антифашизма", - перечислил всех героев Сопротивления Нарышкин.
Это движение, по его мнению, особенно активизировалось в Европе после успехов Красной армии в битвах за Сталинград и на Курской дуге. "Уже в октябре 1943 года произошел знаменитый побег из лагеря смерти "Собибор", который организовал и возглавил Александр Печерский. Широкую известность в Северной Италии приобрели подвиги партизан-гарибальдийцев под командованием Федора Полетаева, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. Во Франции близ города Тиль сражался легендарный женский партизанский отряд "Родина", его создали две уроженки советской Белоруссии - Надежда Лисовец и Розалия Фридзон", - сказал председатель РИО.
Открытие выставки, посвященной Сопротивлению, которое планировалось к 75-летию Победы, было перенесено из-за пандемии. По словам Нарышкина, в России по-прежнему готовы организовать ее в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге.
"Если Совет Европы подтвердит свое согласие, мы вместе, как только позволят обстоятельства, реализуем эти планы", - отметил председатель РИО.
Справка "РГ"
Более 30 тысяч советских граждан, совершивших побег из гитлеровских концлагерей, вступили в интернациональные партизанские отряды и участвовали в борьбе с фашистами в Европе. В середине войны образовалось несколько специальных отрядов и групп, полностью сформированных из советских бойцов.
Только в различных районах Франции действовало 55 советских партизанских отрядов. Их названия говорят сами за себя: "Сталинград", "Чапаев", "Жуков", "Ленинград", "За Родину". Командиры отряда "Родина" Надежда Лисовец и Розалия Фридзон были удостоены званий лейтенантов французской армии и личной благодарности Шарля де Голля, который во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления. Во время визита в СССР основатель и первый президент Пятой республики пожал им руки.