В Совете Европы состоится выставка, посвященная Сопротивлению

В России помнят вклад участников Сопротивления в разгром нацизма, заявил председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин, открывая "круглый стол" "Движение Сопротивления: люди, история, память", который прошел в онлайн-формате. "История антифашистского Сопротивления в Европе лишь подчеркивает единство помыслов всех свободных народов, - подчеркнул глава РИО. - Их подвиг состоял в том, что, не имея возможности освободить свою родину, они были готовы отдать жизни, защищая ее национальное достоинство, особенно в тех случаях, когда местные профашистские режимы от национального достоинства, по сути, отказались".

Еще с большей благодарностью Россия относится к своим соотечественникам, которые боролись с фашизмом в других странах. "После вторжения Германии в Советский Союз ряды европейского Сопротивления пополнили десятки тысяч советских граждан. Среди них были не только военнопленные, бежавшие из нацистских концлагерей, но и мирные граждане, угнанные в нацистское рабство. Свой вклад в борьбу за освобождение Европы внесли и русские эмигранты, вставшие на позиции антифашизма", - перечислил всех героев Сопротивления Нарышкин.

Это движение, по его мнению, особенно активизировалось в Европе после успехов Красной армии в битвах за Сталинград и на Курской дуге. "Уже в октябре 1943 года произошел знаменитый побег из лагеря смерти "Собибор", который организовал и возглавил Александр Печерский. Широкую известность в Северной Италии приобрели подвиги партизан-гарибальдийцев под командованием Федора Полетаева, посмертно удостоенного звания Героя Советского Союза. Во Франции близ города Тиль сражался легендарный женский партизанский отряд "Родина", его создали две уроженки советской Белоруссии - Надежда Лисовец и Розалия Фридзон", - сказал председатель РИО.

Открытие выставки, посвященной Сопротивлению, которое планировалось к 75-летию Победы, было перенесено из-за пандемии. По словам Нарышкина, в России по-прежнему готовы организовать ее в штаб-квартире Совета Европы в Страсбурге.

Свой вклад в борьбу за освобождение Европы внесли и русские эмигранты, вставшие на позиции антифашизма

"Если Совет Европы подтвердит свое согласие, мы вместе, как только позволят обстоятельства, реализуем эти планы", - отметил председатель РИО.

Справка "РГ"

Более 30 тысяч советских граждан, совершивших побег из гитлеровских концлагерей, вступили в интернациональные партизанские отряды и участвовали в борьбе с фашистами в Европе. В середине войны образовалось несколько специальных отрядов и групп, полностью сформированных из советских бойцов.

Только в различных районах Франции действовало 55 советских партизанских отрядов. Их названия говорят сами за себя: "Сталинград", "Чапаев", "Жуков", "Ленинград", "За Родину". Командиры отряда "Родина" Надежда Лисовец и Розалия Фридзон были удостоены званий лейтенантов французской армии и личной благодарности Шарля де Голля, который во время Второй мировой войны стал символом французского Сопротивления. Во время визита в СССР основатель и первый президент Пятой республики пожал им руки.