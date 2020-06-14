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14.06.2020 20:17
Рубрика: В мире

Вашингтон: Экономика США начала восстанавливаться после пандемии

Текст: Константин Волков

Экономика США начала восстанавливаться после пандемии коронавируса. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу в эфире телеканала CNN.

Фото: EPA
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По его словам, есть вероятность, что восстановление будет проходить довольно быстрыми темпами, и во второй половине нынешнего года проявится 20-процентный экономический рост наряду со спадом безработицы.

Кадлоу отметил, что к таким выводам подводит ряд "позитивных сигналов". В частности, он отметил снижение безработицы и рост продаж в магазинах.

Что касается новых случаев заболевания коронавирусом, то Кадлоу признал, что со снятием ограничений происходит некоторый рост, однако это не означает второй волны пандемии. Также он поддержал идею дальнейшего снятия карантинных мер.

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