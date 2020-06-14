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14.06.2020 17:14
Рубрика: Власть

Сэкономят на арестах

Верховный суд предложил судьям чаще применять залог
Текст: Владислав Куликов
Суды должны каждый раз, рассматривая вопрос об аресте, решать, нет ли возможности отпустить человека под залог. Такие разъяснения утвердил Пленум Верховного суда России.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

"Пока на практике достаточно редко применяется такая мера пресечения, как залог, - пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. - По данным Судебного департамента при Верховном суде России, за год было рассмотрено более 104 тысяч ходатайств об избрании меры пресечения в виде взятия под стражу, и 86 раз суды, отклонив просьбу следствия об аресте, назначали залог. При этом домашний арест вместо направления человека в СИЗО судом выбирался 3,5 тысячи раз".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Теперь Пленум Верховного суда России внес поправки в целый ряд своих старых постановлений, в том числе касающихся избрания мер пресечения. Суды получили четкое указание: обсуждать возможность применения залога, когда следствие просит об аресте или домашнем аресте. Как особо указывается в новых разъяснениях, суд не ограничен в праве вынести данный вопрос на обсуждение сторон и по своей инициативе. То есть даже если никто не просит назначить залог, суд может решить, что он вполне уместен. И назначить сумму.

Если же, взвесив все "за" и "против", суд решит, что залог применять нельзя, это решение надо мотивировать. Так что просто так сказать "нет" не получится, придется назвать аргументы. "Подобные правовые позиции, как ожидается, позволят расширить применение гуманных мер пресечения и снизить количество арестов", - полагает Владимир Груздев.

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Залог можно применять в комплексе с другой мерой пресечения: запретом определенных действий. Как напоминает Владимир Груздев, статья "Запрет определенных действий" появилась в УПК весной 2018 года. Она дает полномочия суду устанавливать подследственному определенный набор запретов. Суды могут запретить посещать определенные заведения, общаться с конкретными лицами, выходить по ночам из дома и т.п. Набор запретов подбирается для каждого индивидуально: с учетом личности и конкретных обстоятельств дела.

Также Пленум Верховного суда ужесточил требования к заключению под стражу предпринимателей. Например, каждый раз, когда следствие просит арестовать предпринимателя по обвинению в мошенничестве, судам необходимо особо проверять, что предполагаемое преступление не связано напрямую с предпринимательской деятельностью.

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