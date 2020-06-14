Вирусолог дал совет, как подготовиться ко второй волне коронавируса

Специалисты ожидают вторую волну коронавирусной инфекции осенью, с наступлением сезона ОРВИ. Причем ситуацию может усугубить сезонный грипп. "Надо учиться укреплять здоровье", - считает вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Новая вспышка инфекции возможна уже осенью, но может произойти и раньше. Как ранее поясняли в Минздраве, это зависит от эпидситуации в других странах, открытия границ и соблюдением населением мер продосторожности. По мнению Анатолия Альштейна, в летний сезон угроза распространения вируса снижается, потому что у людей улучшается иммунитет. И это время хорошо использовать, чтобы защититься от осеннего роста заболеваемости.

- Советы тут простые: это здоровый образ жизни, кто способен, должен его вести, остальным надо учиться, чтобы здоровье было укреплено,- сказал Анатолий Альштейн в интервью телеканалу "Звезда". - Заболевание, в основном, дает относительно легкие или средние формы, здоровые люди переносят его гораздо лучше.

В Минздраве предупреждают, что ситуация осенью может усугубиться еще и благодаря подъему заболеваемости сезонным гриппом. Поэтому. как заявлял глава минздрава Михаил Мурашко, сезон вакцинации против гриппа может в этом году начаться раньше обычного - уже в августе.