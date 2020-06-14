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14.06.2020 22:11
Рубрика: В мире

Во Франции объявили о победе над коронавирусом и открытии границ

Текст: Константин Волков
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил о "первой победе над коронавирусом" и открытии границ.

Фото: REUTERS
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"Борьба с эпидемией не закончена, но я рад вместе с вами этой первой победе", - сказал Макрон.

По его словам, уже с 15 июня французы могут совершать поездки в страны ЕС, а с 1 июля - в другие страны "с нормализованной эпидемиологической ситуацией".

Также с 15 июня во Франции, за исключением Майотты и Французской Гвианы, открываются кафе и рестораны, а 28 июня должен пройти второй тур муниципальных выборов.

Границы Франции были закрыты с 17 марта в связи с пандемией.

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